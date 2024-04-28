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影／雪霸湧現成千上萬馬陸大軍 導覽員曝「真實現場」驚訝大於驚恐

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影／雪霸湧現成千上萬馬陸大軍 導覽員曝「真實現場」驚訝大於驚恐

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園大鹿林道西線昨天湧現大量馬陸，引起網路熱議。圖／楊小鐘提供
雪霸國家公園大鹿林道西線昨天湧現大量馬陸，引起網路熱議。圖／楊小鐘提供

雪霸國家公園大鹿林道昨天湧現成千上萬隻馬陸爬行影片，目睹這一幕拍攝者楊小鐘認為這就是大自然現象，雪霸觀霧地區太久沒有下雨了，他說，「我是驚訝大於驚恐」！

楊小鐘在雪霸休閒農場導覽解說11年，昨上午約9點40分在大鹿林道西線1.5公里處，首次目睹成千上萬的馬陸密集，他在網路分享拍攝的影片，立刻引發熱議，網友也見仁見智。

網友直呼好誇張的數量，頭皮發麻密集恐懼症要發作，其中，有一派認為是人工智慧（AI）合成，感覺像動畫、有點假；一派認為可能與0403地震以來，頻頻餘震有關；一派則認為就下大雨啊土太濕，讚嘆是好壯觀的大自然奇景就。

楊小鐘強調是「真實現場」，他目睹馬陸大軍長達4、50公尺，寬約4公尺，因觀霧太久沒有下大雨，連日來的雨勢，造成馬陸大量湧現，與生態比較有關，就是大自然現象。

雪霸國家公園大鹿林道西線昨天湧現大量馬陸，引起網路熱議。圖／楊小鐘提供
雪霸國家公園大鹿林道西線昨天湧現大量馬陸，引起網路熱議。圖／楊小鐘提供

影片 雪霸 馬陸

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