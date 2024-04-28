快訊

北市都更自治條例修法盼加速 這地4社區有望成第一案

中南半島對流「超奇的穩定」 鄭明典分析可能原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸國台辦：盼台灣方面恢復海上客運5航線與擴大30航點

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日具體指出兩岸海運客運直航的五條航線跟30個航點重啟訴求。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日具體指出兩岸海運客運直航的五條航線跟30個航點重啟訴求。（記者廖士鋒／攝影）

大陸官方28日對兩岸人員往來有諸多措施，最新消息是大陸已經透過兩會機制，促請我方恢復兩岸海上客運直航以及擴大恢復空中客運直航，國台辦強調，具體包含5條海上客運直航航線以及天津等30個大陸航點。

大陸交通部4月28日下午在官網上指出，「海峽兩岸航運交流協會已通過既有管道促請台方恢復兩岸海上客運直航」，並提到兩岸海上客運航線是兩岸民眾往來的重要通道，恢復兩岸海上客運直航全面正常化，有利於兩岸同胞正常往來。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮則在稍晚表示，兩岸直接通航，極大便利了兩岸民眾往來為增進兩岸同胞的共同利益發揮了重要作用。

她強調，去年以來，「隨著疫情防控進入新階段」，大陸積極推動兩岸空中、海上直航和「小三通」復航。兩岸空中客運直航航班、運量「雖較疫情期間有所增長，但因航點有限，總體上兩岸往來仍有較大不便，兩岸海上客運直航至今也尚未復航」。

朱鳳蓮指出，兩岸民眾對兩岸空中、海上直航全面復航的呼聲非常強烈。「我們希望台灣方面充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求，儘快全面恢復包括平潭一台北、平潭一台中、廈門一台中、廈門一基隆、浙江大麥嶼一基隆航線在內的兩岸海上客運直航，恢復開通天津等30個大陸航點與台灣空中客運直航」。

28日早上大陸文旅部已經宣布，將率先開放福建民眾到馬祖旅遊，並指出，等到平潭與台灣海上客運直航恢復後，會再開放福建民眾到台灣本島進行團客旅遊。

兩岸關係 國台辦 基隆 朱鳳蓮 疫情 福建 航線

延伸閱讀

田馥甄大陸演出被取消 媽媽不忍發聲

力推福建來台旅遊 陸促請我方恢復兩岸海上客運直航

赴陸藍委：大陸承諾兩岸恢復海運載客 即開放團客來台

再釋善意！大陸海關總署宣布：將批准台灣文旦柚輸入

相關新聞

力推福建來台旅遊 陸促請我方恢復兩岸海上客運直航

大陸推動恢復陸客來台動作連連。在大陸文旅部28日上午宣布，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。...

陸開放福建赴馬祖旅遊 6月禁團令解除？王國材說話了

大陸文旅部今宣布開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，為兩岸觀光帶來曙光。交通部長王國材今天表示，樂見中方有善意回應，但相關安排不...

開放陸客來台有機會？ 觀光業者：賴清德520演說是關鍵

大陸文旅部今宣布，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，為兩岸觀光帶來曙光，業者認為陸方已釋出善意，台灣政府應該先解除台灣赴陸禁團...

赴陸藍委：撞船案未妥善處理 未來團客觀光恐獨漏金門

大陸本次宣布開放福建居民赴馬祖旅遊，卻未開放金門，被外界認為與0214金門撞船案有關。隨團赴陸的國民黨立委廖先翔證實，陸...

陸開放福建赴馬祖旅遊 馬管處估陸客來每年增5億觀光財：業者滿懷期待

大陸文旅部今宣布，開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊，為兩岸觀光帶來曙光。觀光署馬祖國家風景管理處表示，疫後因國人出國旅遊影響來...

陸團客何時開？他轉述國台辦說法 首要關鍵「台灣應先開放專業交流」

立法院國民黨團總召傅崐萁率16位立委訪大陸，大陸文旅部今天上午宣布開放大陸福建民眾赴馬祖旅遊。據了解，台灣觀光旅遊聯盟總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。