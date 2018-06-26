強弱分明 地主殺手烏拉圭倒吃甘蔗 衝垮俄羅斯全勝過關

雖然過程有些跌跌撞撞，但在A組中實力一枝獨秀的南美強權烏拉圭終究沒有被捲入本屆世界盃盛行的黑馬旋風，在爭奪小組第一的正面對決中暢快俐落地三球完勝俄羅斯，以他們國家隊史上第一次的世界盃小組賽三連勝，進5球且1球未失的完美成績拿下小組第一的位置晉級16強淘汰賽，也符合了大賽前的預測。至於前兩場比賽狂進8球，賽前還力壓烏拉圭位居榜首的地主俄羅斯可說是面對一線強隊就被打回原形，原先發右後衛費南迪斯（Mario Fernandes）輪休的防線上幾被打爆，替代上陣的斯莫尼科夫（Igor Smolnikov）不冷靜的兩張黃牌讓地主隊在第36分鐘就面臨少打一人且兩球落後的絕境，也讓比賽勝負提早失去懸念。兩隊都保住不要有主力球員受傷缺陣的前提，也算是各自達成任務。

斯莫尼科夫（Igor Smolnikov，右）吃了兩張黃牌。 美聯社

由於兩隊都已確定踢進16強，本場賽事勝負並不那麼重要，也給了主帥輪換不同球員出場、測試球員狀態與嘗試不同戰術的練兵機會。烏拉圭換了四名球員先發上場，將慣用的442改排為352陣型試驗，但在比賽中很快又調整為4312；俄羅斯則更換三位先發，包含雪藏了戈洛文（Aleksandr Golovin）與日爾科夫（Yuri Zhirkov）兩大核心要角，維持4231的陣型。開場後烏拉圭率先展開進攻上的企圖心，2分鐘就有一腳頗具威脅的遠射，第10分鐘王牌蘇亞雷斯（Luis Suarez）的滲透性傳球迫使對手犯規，並憑藉一腳高水準的低平自由球破網首開紀錄。這一球俄羅斯球員在排人牆時人員集中左側，原本安排在右側的一位球員緊跟著烏拉圭起跑的卡巴尼（Edison Cavani）後卻被拉開巨大空檔，是一次排兵布陣上的巨大失誤。要知道從會外賽開始，包含本屆前兩輪小組賽，運動戰上火力不足、蘇亞雷斯和卡巴尼豪華連線始終不到位的烏拉圭便憑藉定位球為重要武器。烏拉圭的「蘇牙」這顆進球也是本屆世界盃上第六顆直接自由球的進球，數量已經累積為上屆的兩倍。

烏拉圭王牌蘇亞雷斯（Luis Suarez）。 美聯社

前兩輪佔據不少優勢的俄羅斯在這場比賽被烏拉圭的快攻壓得措手不及、也冷靜不足，面對比埃及、沙烏地阿拉伯強上一個檔次的進攻質量犯錯連連，無論是兩個邊路的傳中或者中路的直塞都頻頻被烏拉圭突破，只能靠犯規來阻擋。第23分鐘烏拉圭的第二個進球來自於角球創造出的遠射烏龍球，本屆賽事這種不受控的烏龍球眾多，想避免的方式就是盡量避免對手有空間起腳打門。然身材高大的俄羅斯球員固然體型上佔優勢，速度與靈活度上卻是只能追著天藍軍團的車尾燈，難以封阻起腳時機。烏拉圭迅速在開賽中將比賽導為自己喜愛的踢法，早早奠定勝利基礎。若不是前鋒卡巴尼維持一貫的「放槍」本色，以及下半場全隊明顯留力不再猛攻，隊長高汀（Diego Godin）還有餘裕中場吊射，本場比數會拉得更開。但3:0的比數正好是2010年世界盃烏拉圭擊敗地主國南非的成績，在該屆世界盃上他們表現優異地殺入四強才一球惜敗荷蘭，最後拿下殿軍。如今隊上多位成員均從2010年一路共同奮戰至今，在他們生涯顛峰期所能挑戰的這最後一次世界盃，會否能再複製大破地主國後的後續佳績值得期待。

烏拉圭隊長高汀（Diego Godin）。 美聯社