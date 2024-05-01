廣東梅龍高速公路坍塌釀24死30傷 途經車主：有車輛掉落起火

大陸廣東梅龍高速公路（梅大高速公路），1日凌晨驚傳坍塌，梅州往福建方向車道疑似因連日暴雨導致路基流失，暗夜中有車輛墜落、冒出熊熊大火，截至1日下午3時，已知有20輛車掉落，並造成24人遇難30人受傷。

新華社報導，梅州市有關方面透露，截至1日下午3時，經現場核查，事故共造成20輛車陷落（未發現危化車輛、客車等大型車輛），涉及人員共54人，其中確認死亡人數24人，30人正在醫院全力救治，暫無生命危險。

澎湃新聞報導，有途經事發路段的車主表示，當時和在場的車主交流得知，有多輛車從高速公路掉落，其中還有車起火。一位上了年紀的車主發現情況後，趕緊停車，並往回跑了數百公尺攔車，防止後面的車輛再發生意外。

一位當地居民表示，此次高速公路路面坍塌的地方位於梅州市大埔縣茶陽鎮。據他提供的照片顯示，多輛從高速掉落的車輛已嚴重燒毀，還冒著煙。

北京青年報報導，一位來自梅州大埔縣的女子楊青表示，她丈夫的大姐一家5口開車從廣東順德回大埔茶陽鎮，事發時路過塌陷路段掉了進去，導致5口中3人失聯，而車上3歲的孩子在事故中腦出血，目前還在醫院重症監護室。

楊青指出，事故一發生就趕去現場了，現場的塌方坑深度約有三層樓那麼高，事發時很多車掉進去起了火，失聯的家人可能還在裡面。

另一位民眾蔡欣欣提到，自己的叔叔一家人從廣西梧州開車回福建南安，事故發生後一直處於失聯狀態，目前還不知道他們是否在此次事故中被困，親屬已經聯繫梅州相關部門，目前還在等通知。

根據蔡欣欣提供的信息，這一家人包括2名成年人和3名未成年人，實際聯繫梅州市人民醫院、大埔縣人民醫院等三家醫院，工作人員均表示蔡欣欣失聯的親屬不在收治名單中。

來自廣東潮汕的周莉指出，她的妹妹和妹夫事發時從東莞開車回大埔西河鎮，走的就是梅龍高速。4月30日晚上12時，她的妹妹還說快到了。5月1日凌晨2點開始就聯繫不上人了，一直到現在都沒有消息。

周莉表示，妹妹和妹夫當時開的是一輛白色福特車，車牌號以粵SP65開頭。「我們也聯繫了梅州相關部門，留了車輛信息，說有消息會通知我們。「我妹夫是大埔人，他們夫婦倆在東莞工作，這次是趁著放假回家看孩子，他們倆都才30歲出頭，孩子才幾歲大。」

廣東梅州日報報導，5月1日凌晨2時10分左右，梅大高速大埔往福建方向K11+900m（茶陽路段出口方向2公里左右）附近發生高速公路路面塌陷事故。