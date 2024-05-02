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超雷主管遇到快逃！水瓶廢又會卸責、雙魚玻璃心、第一名記仇愛報復
遇到好的主管帶你上天堂，遇到不好的主管讓你下地獄，命理網站旺好運分享「哪些星座真的是惡魔雷主管」，快來對號入座吧。
第三名：水瓶座
水瓶座太過於天馬行空，不懂得如何拿捏事情的重要性，導致都是同事再把責任扛下來，自己卻可以輕鬆過日子，讓很多下屬都看不下去，最後只會與同事不愉快收場。
第二名：雙魚座
雙魚座太過於博愛，也容易意氣用事，而且非常玻璃心，因此只要情緒上稍有一些起伏，整個辦公室的份圍就會隨著主管的情緒走，時常搞得烏煙瘴氣，令人喘不過氣來。
第一名：天蠍座
天蠍座給人一種很優雅卻又神秘的性格，但他們在職場上，很可能會發揮自己記仇、陰謀、利用等負面性格，各種魔鬼手段就會慢慢浮現，會讓很多同事趕緊逃離。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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