陸軍士督長李家緯遭調職負氣報退 鍾樹明親頒獎章肯定

陸軍司令部士官督導長昨交接，原督導長李家緯調任步訓部教官，陸軍司令鍾樹明昨頒發陸光乙種二星獎章給李，表彰他對陸軍所做出貢獻。他說，「面對作戰方式改變，陸軍迫切需要提升士官小部隊戰鬥、任務式指揮等能力」，現階段精進士官制度，是遵循國防部指導。呼籲「軍官、士官站在一起，讓陸軍更好、更進步」。

部隊傳李家緯對當前士官職能優化案與上意見相左，因此調任教官一職，傳出讓李因此負氣申報退役，軍中內外網路社群紛紛議論。鍾樹明昨日在司令部主持「強化士官制度政策指導座談」，特別表揚李家緯。但國防部青年日報今報導此事時，並未刊登司令授獎給李家緯的畫面，而是刊登司令致詞畫面。

軍媒報導，這項會議由高勤官、各處處長、各一級單位指揮官、旅級以上士督長共同與會。鍾樹明首先對司令部前士督長李家緯任職4年期間，戮力推展各項軍務，表達肯定與感謝，並頒發陸光乙種二星獎章，表彰對陸軍所做出的具體貢獻，同時提出工作指導。

對於李家緯的調任，鍾樹明表示，前士督長於司令部服務4年有餘，輔佐3任司令推展士官實務工作，績效卓著，如今任期屆滿，希望借重其豐富的部隊管理經驗，擴大影響層面，培育更多優秀後進，故調任教官，樹立高階士官長任期輪調制度典範；也期勉新任李榮華士督長接任後，在既有基礎上，持續推動精進士官制度，提升整體戰力。

他說，「士官是作戰成敗的關鍵」，面對作戰方式改變，陸軍迫切需要提升士官小部隊戰鬥、任務式指揮等能力，確保戰時能有效發揚部隊戰力，因此遵循國防部指導，推動精進士官制度，從學校教育、兵科訓練、部隊實務、人事經管等方向著手擘劃，以肆應現代戰爭型態與防衛作戰需求。

鍾樹明表示，「軍官、士官站在一起，讓陸軍更好、更進步」，鍾樹明說，軍官與士官雖然在部隊擔任的職務和肩負的責任不同，但是保家衛國的目標永遠是一致的，期透過此次座談，確立未來發展方向與目標，共同打造與時俱進的堅實戰力。