上身只繫一顆釦？蔡詩芸火熱站台GUCCI夏日Lido系列

夏日的腳步近了，戲水、享樂的時刻也在不遠處。GUCCI推出全新Lido夏日度假系列，以螢光色、海邊元素、品牌經典GG印花、鮮豔色彩與草編元素打造全新系列，今日現場再邀請人氣歌手婁峻碩、Dizzy蔡詩芸，雙雙以宛如海灘度假的造型妝點、活力站台。

火辣風格的Dizzy蔡詩芸將襯衫扣子開到第三顆，小秀健康膚色，更有內搭金色細節的比基尼，手上再拿取一款草編托特包與高跟鞋；嘻哈風格十足的婁峻碩則以白色落肩襯衫搭配小白鞋、螢光藍色隨身小包，尤其Re-Web小白鞋的鞋舌上再有GUCCI經典的綠紅綠Web織帶、辨識度極高。

婁峻碩首先大讚身上使用全新GG橡膠效果皮革的螢光藍色包包，表示一上身就很有夏日的度假感，Dizzy蔡詩芸則高度推崇襯衫內的黑色比基尼，表示自己平常就喜歡去海邊，純黑色原就是自己喜愛的款式；而面對下周的母親節時，Dizzy蔡詩芸先笑說自己完全忘了這個節日，但最想收到的禮物則是女兒的卡片，婁峻碩則打算帶媽媽購買本次的GUCCI Lido夏日度假系列，並表示沒有設定預算、一秀孝順媽媽的心意無上限。

今日發表的GUCCI Lido系列形象視覺從泳池畔的戲水開始，並讓模特兒實際將包款、太陽眼鏡「下水」拍攝，展現清涼且玩鬧的印象。全系列首推各式亮色包款，像是Moon Side系列「披」上了新款橘色GG帆布、高能滿檔；螢光藍色斜背包則以橡膠皮革展現青春甜美，正面並有拉鍊口袋與內袋、收納機能豐富；象徵熱帶風情的印花圖騰則帶來棉質襯衫、短褲、印花絲巾、以及淺藍與白色條紋相間襯衫，讓男士也能展現南國的慵懶、隨性。