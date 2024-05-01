全台有雨到明天！周末回溫轉乾 下周再迎鋒面北部有雨

中央氣象署今天指出，明天東北季風影響各地都有降雨，中部以北、宜蘭及花蓮有短暫陣雨或雷雨，甚至有短延時強降雨，溫度略為轉涼。周末水氣減少，高溫可回升至30度，但下周一、周二另一道鋒面經過北方海面，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也要留意午後雷陣雨。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天鋒面通過影響，明天東北季風影響各地都有降雨，中部以北、宜蘭及花蓮有短暫陣雨或雷雨，甚至有短延時強降雨，溫度略為轉涼，北部及宜蘭約25度。周五東北季風減弱，溫度回升，但水氣仍多，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。

他指出，周六、下周日水氣減少，高溫可回升至30度，東半部降雨，其他地區為多雲，午後有雷陣雨。下周一、周二另一道鋒面經過北方海面，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區要留意午後雷陣雨。下周三北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區要留意雷陣雨。