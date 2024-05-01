快訊

遇大暴雨、舞台冒火光 五月天緊急宣布「演唱會延期」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台有雨到明天！周末回溫轉乾 下周再迎鋒面北部有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今明天鋒面及東北季風影響，各地降雨機率高。本報資料照
今明天鋒面及東北季風影響，各地降雨機率高。本報資料照

中央氣象署今天指出，明天東北季風影響各地都有降雨，中部以北、宜蘭及花蓮有短暫陣雨或雷雨，甚至有短延時強降雨，溫度略為轉涼。周末水氣減少，高溫可回升至30度，但下周一、周二另一道鋒面經過北方海面，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也要留意午後雷陣雨。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天鋒面通過影響，明天東北季風影響各地都有降雨，中部以北、宜蘭及花蓮有短暫陣雨或雷雨，甚至有短延時強降雨，溫度略為轉涼，北部及宜蘭約25度。周五東北季風減弱，溫度回升，但水氣仍多，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。

他指出，周六、下周日水氣減少，高溫可回升至30度，東半部降雨，其他地區為多雲，午後有雷陣雨。下周一、周二另一道鋒面經過北方海面，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區要留意午後雷陣雨。下周三北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區要留意雷陣雨。

東北季風 鋒面 雷雨

延伸閱讀

鋒面通過+對流發展旺 5縣市大雨特報

強烈雷雨帶即將抵達…粉專：非常密集閃電打雷 台南至屏東慎防

太魯閣受重創 花蓮精選20項深度體驗加強國際行銷

鋒面一波波！今明西半部慎防大雨 下周又有鋒面建立中

相關新聞

4縣市大雨特報至晚間 山區注意瞬間大雨、雷擊

鋒面通過，中央氣象署今天傍晚5點30分發布大雨特報，台中、南投、花蓮及高雄山區有局部大雨發生的機率，影響時間至今天晚間，...

全台有雨到明天！周末回溫轉乾 下周再迎鋒面北部有雨

中央氣象署今天指出，明天東北季風影響各地都有降雨，中部以北、宜蘭及花蓮有短暫陣雨或雷雨，甚至有短延時強降雨，溫度略為轉涼...

雞蛋連2週降價 批發價2日起降2元

台北市蛋商業同業公會理事長林天來今天表示，花蓮強震後，南部觀光客減少，商用叫貨量減，賣壓出現，雞蛋連2週降價，因此2日起...

機車團體爭取重機上國道 交部：今年重啟重機行為檢核

大型重機團體爭取開放行駛國道、機車團體爭取開放行駛內側車道。交通網紅「通勤者之歌」、台灣機車路權促進會今號召30多輛汽車...

南高屏3縣市大雷雨開轟 慎防劇烈降雨、雷擊強風

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：台南市、高雄市、屏東縣，持續時間至下午4時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強...

Uber「共乘」功能幫你配對用戶順路一起搭 狂省30%車資還可認識新朋友

Uber致力於提供各地市場更多元、更符合乘客需求的乘車選擇，在澳洲，目前有適合商務人士的Premier、菁英Plus、U...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。