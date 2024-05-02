【重磅快評】加發7.5萬年終 村里長會好了傷疤忘了痛？

行政院會今天通過內政部「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，增訂發給全台村里長春節慰勞金7.5萬元；另調高地方民代為民服務費，原住民議員為民服務費、村里長事務補助費則增加10％，擬於明年1月施行，將送立院審議。這原本是好事一樁，但民進黨的政治鑿痕太深，除了中央請客、地方埋單，對村里長更是棒子、蘿蔔同出，處處充斥算計。

內政部本次修法受惠對象包含地方民代、村里長、原住民區域議員，雖然是蔡政府修法，但卻是在賴清德上任後施行，可以視為賴政府對基層釋放的一大利多。常理而言，沒有人會和白花花鈔票唱反調，基層自然一片叫好，但背後卻隱藏民進黨的三大算計。

算計之一是宣布的時間點。早在行政院會召開之前，內政部長林右昌就先下手操作這個利多消息。四天前林右昌出席新北市三重宮廟活動中就宣布要加發里長年終1.5個月，這個消息馬上在里長群組瘋傳，外界質疑林右昌在即將卸任之前，擇時、擇地刻意發布利多訊息，是在營造個人參選利多， 藉此博取個人政治利益。

算計之二是誰來埋單。行政院修法調整地方民代、村里長、原住民議員的助理補助費、春節慰勞金、為民服務費等費用，總經費總計16.74億元。結果中央話說得大聲，卻僅答應補助少數幾個縣市，絕大部分仍得由地方政府負擔財源，理由是縣市部分近年來超徵，財務狀況改善很多，負擔相對較少。

但是，林右昌坦言「本案有不同意見」，內政部次長吳容輝更說，日前與縣市政府座談時，地方政府都同意調整，「但要出錢時都打問號」。可見，這個草案送出行政院時，中央和地方並未取得完全共識，中央只是對地方趕鴨子上架，因為受惠的是基層民代、村里長，民進黨打的算盤是「諒你（縣市政府）不敢不出錢」，但政治利益全由民進黨收割。

再者，中央說地方近年來超徵，財務狀況改善很多。但實情並非如此。財政部去年底公布111年度各級政府公共債務概況，以高雄市達2387億元負債最多，平均每人負擔公共債務金額8.7萬元，至於其它五都，台北負債3.3萬元、新北2.6萬元、桃園1.2萬元、台中3.3萬元、台南2.3萬元，全國僅嘉義市、金門縣和連江縣零負債，現在要縣市再負擔16.74億元，沒有一個縣市不喊沉重。

算計之三是更屬政治操作無誤。去年大選中，全台村里長應該是最風聲鶴唳的一群。根據最高檢察署去年底統計，全台檢察機關偵辦反滲透法案件共有85案、被告155人涉案，其中多數均為村里長赴陸交流，時間甚至是一年多前，搞得全台村里長惶惶不可終日。

回頭檢視當時檢方的6大執法標準，其中超過半數都與村里長關，甚至「村里長」字眼就明載於偵辦執法標準的要點內。顯然村里長就是去年偵辦反滲透法案件的主要對象。時過境遷，不起訴的案例愈來愈多，民進黨當然也感受來自基層的怨懟，這時加發年終，很不被認為意在拉攏、綁樁，但村里長們會好了傷疤就忘了痛嗎？