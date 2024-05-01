機電學士班40名額逾2千人報名 公立科大招高中生看俏

技專招聯會統計，供普通高中學生升讀科技大學的四技申請入學，113學年第一階段約2.6萬人報名，比去年約2.5萬人再增。技職龍頭台科大表示，今年四技申請首增不分系招生，10個名額吸引約1100名學生報考；北科大機電學士班40個名額，更有逾2100名學生報名。但教育團體提醒，普高學生沒有修讀技高對應專業科目，科大多少應對普高生提供銜接課程。

台科大教務長陳素芬表示，今年如化工系、設計工設系等報考人數均成長。科大兼具理論和實作，學生在學時期就能接受工作訓練，再者，台科大也是國立台灣大學系統成員學校，與台大、台師大具校際選課、跨校輔系優勢。

北科大則統計，除機電學士班，資訊工程系提供5個名額，吸519人報名；分子科學與工程系則有23個名額，但吸引666人報名。最終一階篩選通率多只有一成多。

北科大教務長黃育賢指出，今年分子工程系與機電學士班報名人數大幅增加，「親自動手」一直是技職教育的精神，課程偏向實用性質，與產業界連結更深。學校也會提供補助，輔導學生考取專業證照、重視業界實習學分，對即將畢業的學生給予輔導就業機會都是科大優勢。

科大主要招生對象仍是技高學生，但可提撥總招生名額10％招收普高生。景美女中校長周寤竹表示，憑學測成績就能申請科大，近年發現確實愈來愈多普高生願嘗試進入技職體系，多是對實作感興趣或純粹認為就業市場更佳。

成功高中校長孫明峯則表示，去年一屆學生約700多人，122人次通過四技申請一階，一直以來成功高中都算技職大戶。若學生考量就學地區，除台成清交外，便會考慮以工科為主的北科大、台科大。又近年科大課程也在轉變，從講求人工操作開始轉向人機協作等模式，都降低了普高生進入科大的門檻。

全教總高中職主委林金財則表示，科大訓練奠基於技高專業科目，再接續培養應用科學技術人才，又技高生學過專業科目，普高學生則無，科大應對普高生提供銜接課程；科大也應先了解技高課綱，不應向學術傾斜，否則會失去培育技術人才的教育方向。

林金財也說，普高生有兩種選則，報名一般申請入學或選擇四技申請，屆時可能普大、科大都錄取，科大是否變成備胎、人數紅盤能否守住有待後續觀察。