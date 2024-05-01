快訊

機電學士班40名額逾2千人報名 公立科大招高中生看俏

機電學士班40名額逾2千人報名 公立科大招高中生看俏

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北科大機電學士班今年四技申請提供40個名額，但有超過2000名學生報名，一階通過率僅一成多。圖／北科大提供
北科大機電學士班今年四技申請提供40個名額，但有超過2000名學生報名，一階通過率僅一成多。圖／北科大提供

技專招聯會統計，供普通高中學生升讀科技大學的四技申請入學，113學年第一階段約2.6萬人報名，比去年約2.5萬人再增。技職龍頭台科大表示，今年四技申請首增不分系招生，10個名額吸引約1100名學生報考；北科大機電學士班40個名額，更有逾2100名學生報名。但教育團體提醒，普高學生沒有修讀技高對應專業科目，科大多少應對普高生提供銜接課程。

台科大教務長陳素芬表示，今年如化工系、設計工設系等報考人數均成長。科大兼具理論和實作，學生在學時期就能接受工作訓練，再者，台科大也是國立台灣大學系統成員學校，與台大、台師大具校際選課、跨校輔系優勢。

北科大則統計，除機電學士班，資訊工程系提供5個名額，吸519人報名；分子科學與工程系則有23個名額，但吸引666人報名。最終一階篩選通率多只有一成多。

北科大教務長黃育賢指出，今年分子工程系與機電學士班報名人數大幅增加，「親自動手」一直是技職教育的精神，課程偏向實用性質，與產業界連結更深。學校也會提供補助，輔導學生考取專業證照、重視業界實習學分，對即將畢業的學生給予輔導就業機會都是科大優勢。

科大主要招生對象仍是技高學生，但可提撥總招生名額10％招收普高生。景美女中校長周寤竹表示，憑學測成績就能申請科大，近年發現確實愈來愈多普高生願嘗試進入技職體系，多是對實作感興趣或純粹認為就業市場更佳。

成功高中校長孫明峯則表示，去年一屆學生約700多人，122人次通過四技申請一階，一直以來成功高中都算技職大戶。若學生考量就學地區，除台成清交外，便會考慮以工科為主的北科大、台科大。又近年科大課程也在轉變，從講求人工操作開始轉向人機協作等模式，都降低了普高生進入科大的門檻。

全教總高中職主委林金財則表示，科大訓練奠基於技高專業科目，再接續培養應用科學技術人才，又技高生學過專業科目，普高學生則無，科大應對普高生提供銜接課程；科大也應先了解技高課綱，不應向學術傾斜，否則會失去培育技術人才的教育方向。

林金財也說，普高生有兩種選則，報名一般申請入學或選擇四技申請，屆時可能普大、科大都錄取，科大是否變成備胎、人數紅盤能否守住有待後續觀察。

北科大 台科大 申請入學

延伸閱讀

台科大四技申請首增不分系社會組 千名學生搶10個名額

反對建啤割地！王鴻薇提「公私併」幫北科大找地 教育部政次讚好方法

建啤都審沒過 文資人士：綠營政治局甩鍋北市 北科大輸慘

建國啤酒廠併北科大？ 文團、校友都更對峙

相關新聞

機電學士班40名額逾2千人報名 公立科大招高中生看俏

技專招聯會統計，供普通高中學生升讀科技大學的四技申請入學，113學年第一階段約2.6萬人報名，比去年約2.5萬人再增。技...

影／開基隆第一槍！少子化加學生外流雙北 光隆家商虧損嚴重停招

創校121年的基隆光隆家商今年起決定停招，教育部已經核准，30多年來，學生人數從3千多名下降到目前的207名學生，學校表...

台科大四技申請首增不分系社會組 千名學生搶10個名額

國立台灣科技大學表示，今年於四技申請入學管道首次增加不分系，採計數B與社會科的社會組10個名額，共1178人報考，創各系...

健行科大數媒系畢展 展影視、動畫、遊戲等16項作品

桃園健行科技大學數位多媒體設計系畢業展今年邁入第6屆，以「碧波蕩漾」為主題，今日起在校內圖書館登場，共有影視、平面、動畫...

內湖高工首創微電腦修護科特教班 合作業界協助特教生就業

為協助特教生有更多職涯探索機會培養專業技能，北市教育局於110學年度於內湖高工首創微電腦修護科特教專技班，讓特教生有更多...

統測設計群「1試題」一票考生全選錯 崩潰喊：想撕考卷

四技二專統測於昨（28）日落幕，讓不少考生非常興奮。不過，有學生指出「設計群 專業科目（一）」的試卷中，其中一題為「下列哪一企業屬於台灣品牌？」沒想到竟有一堆考生選擇來自新加坡的知名電商「蝦皮」，忍不住崩潰「我真的想撕考卷」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。