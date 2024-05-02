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中職／吳明鴻挨頭部觸身球 雄鷹：頭暈已好轉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
吳明鴻。台鋼雄鷹提供
吳明鴻。台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹隊捕手吳明鴻昨天比賽中被觸身球擊中頭部，緊急送醫檢查，雄鷹球團今天表示，診斷結果為頭部外傷，頭暈症狀已經好轉，是否有腦震盪再階段性評估。

雄鷹球團表示，吳明鴻選手昨日賽後，緊急送往醫院進行頭部CT檢查，當下吳明鴻意識清晰，但有頭暈及腫脹感，因此留院觀察。

今早診斷結果為頭部外傷，留院休養一夜後吳明鴻頭暈症狀已好轉，但被擊中之部位疼痛仍存在。

雄鷹球團表示，目前選手已返回宿舍休息，待疼痛感痊癒後，再階段性的進行腦震盪的評估與恢復，最快要5月10日之後才有機會重返賽場。

昨天8局下雄鷹進攻時發生驚悚畫面，吳明鴻被獅隊洋投裴瑞茲頭部觸身球擊中，倒地不起，最終被擔架抬出場，裴瑞茲一臉自責，隨即被教練換下場。

台鋼雄鷹

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