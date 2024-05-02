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死亡人數激增...廣東梅州：高速公路塌方已致48死

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
廣東梅州的「梅大高速公路」發生路面塌陷嚴重事故，據官方通報，已造成48人死亡。（影片截圖）
廣東梅州的「梅大高速公路」發生路面塌陷嚴重事故，據官方通報，已造成48人死亡。（影片截圖）

中國大陸廣東梅州市梅大高速茶陽路段，於1日凌晨發生坍方事故，死亡人數持續上升。據廣東梅州市2日下午召開記者會最新通報，截至今天下午2時，塌方災害造成48人死亡，另有3人的DNA在進一步比對確認，30人受傷（無生命危險）。

據央視，2日下午，廣東梅州市召開記者會，通報上述梅伊高速公路的塌方救援救援狀況。

在此之前，根據廣東梅州大埔縣委員會宣傳部，5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11+900m附近發生高速公路路面塌陷事故。

昨日上午事故剛發生後，陸方通報僅1人死亡、30多人受傷，但到了下午、傍晚死亡人數一路暴增至19、24人，至今晨再增加至36人之多，並指已發現23輛車陷落。如今，最新訊息顯示，死亡人數增加到了48人。

對此，中共總書記習近平已作出重要指示，大陸國務院總理李強也作出批示。習近平說，要求全力做好現場救援傷員救治，及時排查處置風險隱患，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

目前，大陸應急管理部、交通運輸部等部門派出工作小組趕赴現場指導救援工作。

有分析稱，這是因為廣東連日大雨，造成邊坡、路基流失導致的慘案。但陸媒新京報報導， 今年4月底，當地高速公路運營管理單位曾稱，梅大高速剛完成汛期高速公路邊坡安全隱憂排查。

不過，多名大陸公路專家和資深業內人士表示，發生坍塌的正是維護高速公路路基穩定的邊坡，按照坍塌的體量來看，塌陷事故應該不是瞬間形成，此前或有災害徵兆。

與此同時，由於涉事路段完工還不滿10年，施工品質也受到關注。大陸工商登記資訊平台天眼查APP顯示，負責營運管理梅大高速的廣東大潮高速公路有限公司，成立於2016年，但該公司在2022年發生多起訴訟案件，33.3%與大埔縣友宜砂石有限公司有關的案件中，內容是涉及買賣合約糾紛，均被列為被告，且該公司還涉及多起施工合約、建設工程勘察合約和承攬合約等等的糾紛。

廣東 高速公路

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