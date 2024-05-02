梅大高速塌方已致48死 廣東書記、省長向罹難者鞠躬哀悼

據新華社快訊，新華社記者從在廣東梅州舉行的記者會上了解到，廣東梅大高速茶陽路段塌方災害已致48人死亡。

這一報導並未提供傷者數字，但48人死亡已比昨天的24人死亡的數字翻倍，也比今天凌晨5時30分左右統計的36人，再添12條冤魂。

稍早，中共總書記習近平已對此交通慘劇表達「高度重視並作出重要指示」，表示要全力做好現場救援、傷兵救治，妥善做好善後處置等工作，還稱目前正值「五一」假期人員流動量大，部分地區還將出現大範圍降雨和強對流天氣，各地區和相關部門要確保人民生命財產安全和社會大局穩定。

而大陸國務院總理李強也作出批示，要全力搶救受傷人員，細緻做好善後工作，千方百計搜救被困人員，嚴防次生風險。 要求各地各相關部門重點排除道路、景區以及公共設施等因長時間降雨引發的風險隱患，切實落實安全管理措施，全力防範各類事故災害發生。

而據澎湃新聞，廣東省委書記黃坤明及省長王偉中面向災害發生地三鞠躬，向罹難人員致以深切哀悼。

報導稱，今天上午前往收治受傷群眾的梅州市人民醫院，關切詢問人員傷情。在聽取省援派專家團隊和醫護人員關於當前診療方案、治療成效和醫藥物資保障等的報告後，黃坤明充分肯定醫務工作者第一時間響應號召，全身心投入應急醫療救治，勉勵大家再接再厲，全力救治傷員，幫助傷員盡快恢復健康。

隨後，黃坤明來到塌方路段搶險現場，察看災情和搜救進展，向日夜奮戰的搶險救援人員致以崇高敬意和衷心感謝，並與在現場坐鎮指揮的省委副書記、省長王偉中和搶險救援人員一道，面向塌方災害發生地三鞠躬，向罹難人員致以深切哀悼。