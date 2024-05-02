快訊

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

最強集團股囊括「五燈」獎！5公司齊攻漲停板 董事長都是同一人

刑事局警政監遭搜索！疑勾結博弈集團涉洩密 全案朝貪瀆偵辦

梅大高速塌方已致48死 廣東書記、省長向罹難者鞠躬哀悼

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
廣東梅州市大埔縣的梅大高速茶陽路段發生一處路面塌方，已致48人死亡。澎湃新聞
廣東梅州市大埔縣的梅大高速茶陽路段發生一處路面塌方，已致48人死亡。澎湃新聞

據新華社快訊，新華社記者從在廣東梅州舉行的記者會上了解到，廣東梅大高速茶陽路段塌方災害已致48人死亡。

這一報導並未提供傷者數字，但48人死亡已比昨天的24人死亡的數字翻倍，也比今天凌晨5時30分左右統計的36人，再添12條冤魂。

稍早，中共總書記習近平已對此交通慘劇表達「高度重視並作出重要指示」，表示要全力做好現場救援、傷兵救治，妥善做好善後處置等工作，還稱目前正值「五一」假期人員流動量大，部分地區還將出現大範圍降雨和強對流天氣，各地區和相關部門要確保人民生命財產安全和社會大局穩定。

而大陸國務院總理李強也作出批示，要全力搶救受傷人員，細緻做好善後工作，千方百計搜救被困人員，嚴防次生風險。 要求各地各相關部門重點排除道路、景區以及公共設施等因長時間降雨引發的風險隱患，切實落實安全管理措施，全力防範各類事故災害發生。

而據澎湃新聞，廣東省委書記黃坤明及省長王偉中面向災害發生地三鞠躬，向罹難人員致以深切哀悼。

報導稱，今天上午前往收治受傷群眾的梅州市人民醫院，關切詢問人員傷情。在聽取省援派專家團隊和醫護人員關於當前診療方案、治療成效和醫藥物資保障等的報告後，黃坤明充分肯定醫務工作者第一時間響應號召，全身心投入應急醫療救治，勉勵大家再接再厲，全力救治傷員，幫助傷員盡快恢復健康。

隨後，黃坤明來到塌方路段搶險現場，察看災情和搜救進展，向日夜奮戰的搶險救援人員致以崇高敬意和衷心感謝，並與在現場坐鎮指揮的省委副書記、省長王偉中和搶險救援人員一道，面向塌方災害發生地三鞠躬，向罹難人員致以深切哀悼。

廣東 風險

延伸閱讀

死亡人數激增...廣東梅州：高速公路塌方已致48死

坑23車、害36命的廣東梅大高速路 去年也因暴雨坍方過

廣東路塌36死 習近平、李強要求全力救援

中國高速公路坍塌事故：廣東梅大高速悲劇已36死，豆腐渣工程釀禍？

相關新聞

死亡人數激增...廣東梅州：高速公路塌方已致48死

中國大陸廣東梅州市梅大高速茶陽路段，於1日凌晨發生坍方事故，死亡人數持續上升。據廣東梅州市2日下午召開記者會最新通報，截...

梅大高速塌方已致48死 廣東書記、省長向罹難者鞠躬哀悼

據新華社快訊，新華社記者從在廣東梅州舉行的記者會上了解到，廣東梅大高速茶陽路段塌方災害已致48人死亡。

廣東梅大高速坍方累計48死 梅州市政府提五大救援風險

據《南方日報》，大陸廣東梅大高速茶陽路段坍方，截至2日14時事故已造成48人死亡，30人受傷，另有3人的DNA在進一步比...

特斯拉狂撞數輛車「空中翻滾大迴圈」！ 網見影片驚：AB柱都沒變形

昨(1)日下午發生一起嚴重的連環追撞車禍，主要肇事車輛為一台黑色的特斯拉，疑似因為要緊急閃避行人所以操作不當，別台車的行車記錄器…

上億人都在路上？五一出行火爆 「充電焦慮」將車主困在排隊長龍

五一假期到來，中國各地景區再度上演「人从众」場面。一早淄博市八大局便已人山人海，燒烤熱度再現；北京故宮、上海迪士尼、湖南...

甘肅麻辣燙出圈後最新吸客奇招：到蘭州萬人「黃河大合唱」

「五一」假期，甘肅天水麻辣燙熱度未減，蘭州政府則祭出吸客奇招，在黃河蘭州段畔舉辦大型演唱會，連日來吸引數萬民眾到場打卡，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。