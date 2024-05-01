勞動節竹科人放假湧入巨城！停車場全滿周邊塞爆 網嘆：比星期六塞

今天是五一勞動節，不少竹科人趁放假湧入巨城血拚，也因下雨影響，民眾多開車前往，造成周遭道路也一度癱瘓，車潮從中央路塞到外圍北大路、中華路，不少民眾紛紛在網路留言：「今天巨城比正常星期六都塞！」警方也趕緊加派人力進行交管，並呼籲「巨城停車位已滿位」；Big City遠東巨城購物中心也表示，今天車潮跟平日相比多6成。

有網友在臉書社團「新竹人新竹事」發文，5月1日勞動節放一天假，結果巨城又「周年慶」，民生、北大口都要派員警站崗指揮，就知道多塞了。不少網友看了也紛紛留言：「中華路民族路也很塞」、「中山路、北門街也是大塞」、「母親節+年中慶活動」、「想停車在錦華街也是塞到不能動彈，最後放棄回家」、「新竹市民不是在巨城即是在前往巨城的路上」。

Big City遠東巨城購物中心表示，今天是勞動節，因下雨緣故，加上母親節檔期開跑，車潮跟平日相比多6成，人潮也與周末假日相當，不少家長帶著孩子來逛街購物。

Big City遠東巨城購物中心說明，母親節檔期活動包括購物刷卡最高9%回饋，還有高消費滿額禮、滿千抽、VIP獨享促銷活動，搭配鞋包配件6折、流行服飾下殺5折、美妝保養限量組合最低1.8折起，3C家電、輕奢珠寶、名錶配件特價再送精選好禮等，活動至5月12日止，還有超人氣川菜「姥姥酸菜魚」，5月2日即將開幕，當日用餐享88折、5月3日起再加碼滿千贈招牌美饌兌換券。

新竹市警察局交通隊則表示，中央路、民生路口車流較大，但經加強疏導後車輛能依序通過，交整人力為2名及義交、支援2名，共4人協助交通疏導，目前持續手動號控，巨城停車位已滿位，在場擺設左轉標誌。