快訊

嚇人！平均每2人就有1人出現「這狀況」 專家：恐成台灣肝癌新主因

法官朝女書記官胸部猛吸喊「再5分鐘就好」 出庭堅不認：上天會懲罰誣賴者

勞動節竹科人放假湧入巨城！停車場全滿周邊塞爆 網嘆：比星期六塞

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
今天是五一勞動節，不少竹科人趁放假湧入巨城血拚。圖／民眾提供
今天是五一勞動節，不少竹科人趁放假湧入巨城血拚。圖／民眾提供

今天是五一勞動節，不少竹科人趁放假湧入巨城血拚，也因下雨影響，民眾多開車前往，造成周遭道路也一度癱瘓，車潮從中央路塞到外圍北大路、中華路，不少民眾紛紛在網路留言：「今天巨城比正常星期六都塞！」警方也趕緊加派人力進行交管，並呼籲「巨城停車位已滿位」；Big City遠東巨城購物中心也表示，今天車潮跟平日相比多6成。

有網友在臉書社團「新竹人新竹事」發文，5月1日勞動節放一天假，結果巨城又「周年慶」，民生、北大口都要派員警站崗指揮，就知道多塞了。不少網友看了也紛紛留言：「中華路民族路也很塞」、「中山路、北門街也是大塞」、「母親節+年中慶活動」、「想停車在錦華街也是塞到不能動彈，最後放棄回家」、「新竹市民不是在巨城即是在前往巨城的路上」。

Big City遠東巨城購物中心表示，今天是勞動節，因下雨緣故，加上母親節檔期開跑，車潮跟平日相比多6成，人潮也與周末假日相當，不少家長帶著孩子來逛街購物。

Big City遠東巨城購物中心說明，母親節檔期活動包括購物刷卡最高9%回饋，還有高消費滿額禮、滿千抽、VIP獨享促銷活動，搭配鞋包配件6折、流行服飾下殺5折、美妝保養限量組合最低1.8折起，3C家電、輕奢珠寶、名錶配件特價再送精選好禮等，活動至5月12日止，還有超人氣川菜「姥姥酸菜魚」，5月2日即將開幕，當日用餐享88折、5月3日起再加碼滿千贈招牌美饌兌換券。

新竹市警察局交通隊則表示，中央路、民生路口車流較大，但經加強疏導後車輛能依序通過，交整人力為2名及義交、支援2名，共4人協助交通疏導，目前持續手動號控，巨城停車位已滿位，在場擺設左轉標誌。

交通隊表示，目前車潮為中央路車流尾端約到三民國中前，民生路尾端約到北大路口，警方持續加強疏導，保持路淨空。

Big City遠東巨城購物中心也表示，今天車潮跟平日相比多6成。圖／民眾提供
Big City遠東巨城購物中心也表示，今天車潮跟平日相比多6成。圖／民眾提供
巨城逛街車潮從中央路塞到外圍北大路、中華路。圖／民眾提供
巨城逛街車潮從中央路塞到外圍北大路、中華路。圖／民眾提供
今天是五一勞動節，不少竹科人趁放假湧入巨城血拚，也因下雨影響，民眾多開車前往，造成周遭道路也一度癱瘓。圖／民眾提供
今天是五一勞動節，不少竹科人趁放假湧入巨城血拚，也因下雨影響，民眾多開車前往，造成周遭道路也一度癱瘓。圖／民眾提供
今天是五一勞動節，不少竹科人趁放假湧入巨城血拚，停車位大爆滿。圖／民眾提供
今天是五一勞動節，不少竹科人趁放假湧入巨城血拚，停車位大爆滿。圖／民眾提供
超人氣川菜「姥姥酸菜魚」5月2日即將開幕，當日用餐享88折、5月3日起再加碼滿千贈招牌美饌兌換券。圖／巨城購物中心提供
超人氣川菜「姥姥酸菜魚」5月2日即將開幕，當日用餐享88折、5月3日起再加碼滿千贈招牌美饌兌換券。圖／巨城購物中心提供

巨城 新竹

延伸閱讀

五一勞動節 柯文哲稱應提升效率而非工時 拋勞動、教師節全放假

勞動節大遊行4千人上凱道…提16項修法主張 行動劇嘲諷賴清德

莫凡新勞動節推新歌 為辛苦的勞工而唱

藍委拋試用期不得低於8成薪 黃捷批勞動節最諷刺笑話

相關新聞

勞動節竹科人放假湧入巨城！停車場全滿周邊塞爆 網嘆：比星期六塞

今天是五一勞動節，不少竹科人趁放假湧入巨城血拚，也因下雨影響，民眾多開車前往，造成周遭道路也一度癱瘓，車潮從中央路塞到外...

龜山振天宮媽祖慶典贈匾 張善政上香祝賀攜警力推識詐

桃園市龜山區振天宮主祀天上聖母，又稱為龜山媽，不僅是在地居民的信仰中心，更有來自各地的信徒信奉參拜。今媽祖生日慶典暨贈匾...

力積電銅科新廠將啟用 地方期待園區汙水專管早日完成

力晶積成電子製造股份有限公司苗栗縣銅鑼科學園區12吋晶圓廠第一期廠房，即將於5月2日啟用，地方樂觀帶動發展，縣議員黃芳椿...

愛運動的人有福了！桃園3大節日2運動空間免費入場

桃園目前8間國民運動中心及場館每年9月9日國民體育日，皆開放民眾免費使用單次100元的游泳池及單次50元的體適能中心，為...

騎士同一違規行為收2罰單 桃警：勾稽系統漏洞將補強

桃園警方受理民眾檢舉製單告發違規，因各單位缺乏橫向聯繫，出現警局交通大隊與桃園分局都對同一個違規事實開單，民眾差點溢繳罰...

苗栗頭份市版「雷門」試燈 成為最亮眼的打卡拍照景點

苗栗縣「頭份四月八」系列活動5月間將陸續登場，市公所最近完成在上公園的燈樓地景花燈，並在夜間試燈，吸引市民目光，成了全市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。