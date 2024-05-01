貴婦奈奈逃亡加拿大6年...公婆表明願意返台 法務部長表態了
網紅「貴婦奈奈」蘇陳端、丈夫黃博健開立的「杏立博全」醫美診所2018年間無預警歇業，兩人及掛名診所院長、公公黃立雄捲款潛逃出境，逃亡至加拿大，被發布通緝。調查局今證實黃立雄夫婦有意返台，法務部長蔡清祥也表示，歡迎通緝犯返國，盼及早清楚說明案情。
蔡清祥指出，對於通緝犯願意返國歸案，表示非常歡迎，希望能及早就案情來說明清楚，執法單位一定會依法來辦理；雖然我國和加拿大沒有正式司法互助協助協定，但我國執法單位平常均有與加國相關單位聯繫，仍會做實際上的互助，目前確切遣返時間尚未接收到訊息，相信都會積極來處理。
貴婦奈奈、黃博健合開杏立博全醫美診所，但2018年間無預警歇業，積欠廠商大筆款項，兩人及黃立雄也被民眾提告詐欺，但遲遲未到案而被台北地檢署發布通緝，調查局掌握3人潛逃至加拿大。
媒體報導指出，黃立雄夫婦日前主動表明願意返台說明案情；調查局今也證實，黃立雄夫婦上月確實聯繫相關人員，表達願意返國的意願，而由於黃立雄夫婦未獲繼續居留，無法待在加拿大，但詳細返台時間尚未定案。
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