行政院通過捐款私校全額抵稅 教團籲加強監管：修法不能只修一半

為提高個人或營利事業大額捐款私校意願，教育部提出「私立學校法第62條」修正草案，透過興學基金會指定與非指定捐款予學校法人或學校，可全數作為列舉扣除額或列為費用或損失，於今日經行政院會通過。但教育團體呼籲，教育部不能只做一半，讓私校獲取資源的同時，也應該通盤檢視私校法，加強監管力道。

現行規定，若個人或企業要捐款私立大學，僅能扣除稅額三成五至七成不等，但捐給國立大學卻能百分之百扣抵，導致民間多傾向捐給國立大學。今年初私立科大協進會等團體於大學校長會議上提議，要求個人或企業捐款私校，比照捐款公立學校百分之百認列扣除額。

教育部說明立法重點，包括個人及營利事業透過興學基金會對學校法人或私立學校捐款，於申報當年度所得稅時，可全數作為列舉扣除額；再者，將同財政部修訂「財團法人私立學校興學基金會組織運作及基金管理辦法」，增強興學基金會財務監管功能。

高教工會組織部主任林柏儀表示，私校法修正後學校共容易獲得社會捐贈，但修法不能只修一半，私校可獲取更多民間資源，但應同時加強監理，若缺乏成熟的法律管制，更可能出現人謀不臧的狀況。

林柏儀舉例，近年愈來愈多私校被財團把持，私校董事可能由財團法人推派，屆時修法後「左手捐右手」可抵稅，以此逃稅外更可輸送利益，如將財團企業高階經理編制入學校內，薪資還由學校支付，藉此控制學校財務等情事。

林柏儀建議，私校法應全面盤整，如要求董事會應減少既有家族把持的色彩、引進公益董事；財務監理則應比照政府採購法、國有財產法等監督，建議放寬權責與加強監管應相輔相成。

私校協進會理事長、龍華科大校長葛自祥表示，現行捐贈節稅規定對私立學校極不公平，行政院通過後將送立法院，期待朝野立法委員支持本案，及早通過實施。

葛自祥指出，本次的立法基調還是在於防弊，私校過去固然有少數學校違法事件，但不代表所有私校都是壞蛋，把私校當賊的法案，應該要趕快調整，期待未來都能在對公、私立學校一致公平的前提下訂定規定。若有違法的，則無論公私立學校都應嚴懲，才符合公平正義原則。