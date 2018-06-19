udn
udn
球評列表
傑拉德 傑拉德 羅伊 羅伊 鄭仲嵐 鄭仲嵐 喬齊安 喬齊安 慕亞 慕亞 謝凱邦 謝凱邦 吳敏欣 吳敏欣 梅塞施密特 梅塞施密特 Bayes Izo Bayes Izo 何長發 何長發 關之恆 關之恆 張皓勛 張皓勛 Dennis Dennis
udn2018世足賽起義時刻世足專欄

日本「歐吉桑軍團」鬥志滿分 靠紮實球風拿下勝利

鄭仲嵐
用LINE傳送

大迫勇也(左)下半場關鍵進球。 路透
大迫勇也(左)下半場關鍵進球。 路透

若說日本四年的磨練，是為了要跟哥倫比亞復仇，有時候也真的不為過。在四年前以1比4敗於哥倫比亞後，日本隊在這一屆同組再度強碰這位南美強豪，而多數的球員主力也與四年前相差無幾。也許是命運作弄，這樣的安排有時很符合日本電視台的戲劇式體育播報。如果贏了，名垂千古，輸了，就是一道過不去的南美高牆。

南美一項是日本的弱項，在日本世界盃史上還沒有一次贏過南美國家，面對南美的積極逼搶，還有快速移動，日本總有無法跟上的缺陷。然而在這一場，大家也看到了不一樣的日本韌性，至少在許多中前場的跟球上，日本都可以掌握節奏。只是在身體的對抗上，日本隊依舊還是輸了一截，後場有時候回撤太慢等還是會浮現。

運氣一開始就站在日本隊這，桑切斯（C. Sánchez）因為吃紅牌被罰下，讓哥倫比亞的前場必須要先後撤一人。隨後香川真司也靠著12碼罰球穩穩操下一分，然而上半場，日本隊太想守住這一分的領先，以至於拳腳施展不開的老毛病又犯，最後被哥倫比亞找到縫隙，由奎因特羅直射入網，門將川島永嗣撲到球，但球早已在網內。

下半場日本隊的野心才轉為明顯，包括大迫勇也的凌空抽射、還有吉田麻也的頭錘、酒井宏樹的射門等，日本掌握了絕大多數的持球。尤其在換上本田圭佑後，酒井宏樹更是一度差30公分可以進球，就在73分鐘時，大迫勇也的頭槌終於再度敲破哥倫比亞大門。

大迫勇也慶祝進球。 路透
大迫勇也慶祝進球。 路透

就在大迫勇也進球後，10人打的哥倫比亞也開始展現出韌性，頻頻在門前展現攻勢。不過日本的迂迴戰術又再度施展，一時間不斷將球回送，也讓哥倫比亞開始有點急，J羅（J. Rodríguez）被換上來後也踢得心浮氣躁，哥國在右路明顯少了進攻下，日本也派署重兵在中場釘牢，讓最後哥國有點無計可施。

最後在艱苦地撐完90分鐘後，日本以2比1拿下了勝利，史上第一次贏過南美球隊。這也是一齣日本足球界未來可以持續播送的比賽 也許真的證明球是圓的，比起四年前，他們的經驗與技術確實更為成熟，「歐吉桑軍團」實實在在地拿下一場漂亮勝利。

西野朗總教練在當初一片不看好的情況下，可以殺出重圍拿下第一勝，也真的是打了所有不看好人的臉。西野朗賽後還是拿出撲克臉表示：「這是球員們的努力，下場比賽還要打，先這樣吧」。在克服南美病後，說日本復了仇太過沈重，也許是一個夢想達成了，南美高牆跨了第一面，但鬥志滿點卻穩紮穩打的他們，才是許多亞洲球隊可以借鏡的。

日本一開賽6分鐘，就靠12碼進球。 美聯社
日本一開賽6分鐘，就靠12碼進球。 美聯社

日本哥倫比亞本田圭佑J羅

留言

鄭仲嵐

倫敦大學亞非學院日本研究畢業，輔仁大學日文系畢，曾在日本交換留學一年。對於棒球與足球狂熱，業餘研究日本運動社會學與運動史。歷經BBC中文網駐台特約記者，台灣壹電視國際中心記者，營運日本足球網站Football Channel台灣版。

作者其他文章
熱門文章
udn 瘋運動粉絲團
udn 瘋運動
Top