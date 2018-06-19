日本「歐吉桑軍團」鬥志滿分 靠紮實球風拿下勝利

大迫勇也(左)下半場關鍵進球。 路透

若說日本 四年的磨練，是為了要跟哥倫比亞 復仇，有時候也真的不為過。在四年前以1比4敗於哥倫比亞後，日本隊在這一屆同組再度強碰這位南美強豪，而多數的球員主力也與四年前相差無幾。也許是命運作弄，這樣的安排有時很符合日本電視台的戲劇式體育播報。如果贏了，名垂千古，輸了，就是一道過不去的南美高牆。

南美一項是日本的弱項，在日本世界盃史上還沒有一次贏過南美國家，面對南美的積極逼搶，還有快速移動，日本總有無法跟上的缺陷。然而在這一場，大家也看到了不一樣的日本韌性，至少在許多中前場的跟球上，日本都可以掌握節奏。只是在身體的對抗上，日本隊依舊還是輸了一截，後場有時候回撤太慢等還是會浮現。

運氣一開始就站在日本隊這，桑切斯（C. Sánchez）因為吃紅牌被罰下，讓哥倫比亞的前場必須要先後撤一人。隨後香川真司也靠著12碼罰球穩穩操下一分，然而上半場，日本隊太想守住這一分的領先，以至於拳腳施展不開的老毛病又犯，最後被哥倫比亞找到縫隙，由奎因特羅直射入網，門將川島永嗣撲到球，但球早已在網內。

下半場日本隊的野心才轉為明顯，包括大迫勇也的凌空抽射、還有吉田麻也的頭錘、酒井宏樹的射門等，日本掌握了絕大多數的持球。尤其在換上本田圭佑 後，酒井宏樹更是一度差30公分可以進球，就在73分鐘時，大迫勇也的頭槌終於再度敲破哥倫比亞大門。

大迫勇也慶祝進球。 路透

就在大迫勇也進球後，10人打的哥倫比亞也開始展現出韌性，頻頻在門前展現攻勢。不過日本的迂迴戰術又再度施展，一時間不斷將球回送，也讓哥倫比亞開始有點急，J羅 （J. Rodríguez）被換上來後也踢得心浮氣躁，哥國在右路明顯少了進攻下，日本也派署重兵在中場釘牢，讓最後哥國有點無計可施。

最後在艱苦地撐完90分鐘後，日本以2比1拿下了勝利，史上第一次贏過南美球隊。這也是一齣日本足球界未來可以持續播送的比賽 也許真的證明球是圓的，比起四年前，他們的經驗與技術確實更為成熟，「歐吉桑軍團」實實在在地拿下一場漂亮勝利。