酥炸鮪魚、蔥鹽鮪魚！3間日式餐廳「鮪魚季料理」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「鳥丈爐端燒」今年選用「黃鰭鮪魚」推出多款特色料理。圖／幕里諾餐飲提供
「鳥丈爐端燒」今年選用「黃鰭鮪魚」推出多款特色料理。圖／幕里諾餐飲提供

「鮪魚」一直是深受許多台灣民眾喜愛的魚種，除了生食吃法外，「鳥丈爐端燒」本季推出鮪魚陶板燒、輕炸鮪魚佐自製蔥醬等料理；「勝勢排」與「勝政豬排」則是推出「酥炸鮪魚套餐」、「蔥鹽鮪魚腰內豬排套餐」等料理，帶來不同的鮪魚料理風情。

捕獲量高的黃鰭鮪魚，是眾鮪魚裡外觀辨識度較高的品種，略帶三角形的魚鰭有著鮮黃色澤，肉質呈現較為粉嫩的桃紅色，口感則緊實甜美，加上脂肪含量較少，常被用來做為生魚片享用。

ㄏㄧ，具有肉質緊實甘甜、脂肪含量少的特性。在桌邊淋上獨家醬汁的「鮪魚陶板燒」，選用帶筋部位在陶板裡燒煮，帶有鹹甜的香氣與彈嫩口感，每份320元。以南蠻炸雞為概念的「輕炸鮪魚佐自製蔥醬」則是將鮪魚快速酥炸40秒，帶來外酥內嫩的層次，並以蔥醬提香，每份320元。同步登場的「炙燒鮪魚醋味噌」，將鮪魚表面炙燒後，搭配宜蘭三星蔥、海帶芽以及特製味噌醬汁，兼具魚肉與味噌的風味，每份180元。另外還有鮪魚香菇串等不同品項。

「勝政豬排」本次以酥炸至兩分熟的鮪魚為核心，推出「酥炸鮪魚套餐」，還有搭配豬排的「酥炸鮪魚腰內豬排套餐」，藉由半生的熟度，呈現出鮪魚本身的鮮美，各為490、460元。「勝勢豬排」本次以日式蔥鹽作法，打造「蔥鹽鮪魚套餐」，讓蔥鹽的鹹香為酥炸鮪魚提昇不同風味與清爽感，每套540元。另外還有海陸雙拼的「蔥鹽鮪魚腰內豬排套餐」，每份490元。

勝政豬排推出「酥炸鮪魚腰內豬排套餐」，每份460元。圖／幕里諾餐飲提供
勝政豬排推出「酥炸鮪魚腰內豬排套餐」，每份460元。圖／幕里諾餐飲提供
「勝勢豬排」本次以日式蔥鹽作法，推出海陸雙拼的「蔥鹽鮪魚腰內豬排套餐」，每份490元。圖／幕里諾餐飲提供
「勝勢豬排」本次以日式蔥鹽作法，推出海陸雙拼的「蔥鹽鮪魚腰內豬排套餐」，每份490元。圖／幕里諾餐飲提供

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