陸避戰奧運舉重71公斤級 美國選手成陳玟卉最大勁敵

中央社／ 台北13日電
台灣舉重好手陳玟卉。記者侯永全／攝影
台灣舉重好手陳玟卉。記者侯永全／攝影

中國舉重隊這次巴黎奧運策略性未派選手參加女子71公斤級，對於台灣選手陳玟卉而言將是一大利多，教練黃達德今天表示，美國選手李維茲將成為陳玟卉最大勁敵。

陳玟卉上屆東京奧運奪得女子64公斤級銅牌，因應巴黎奧運量級縮減，改戰71公斤級，目前在奧運積分排行榜以246公斤暫居第7，今年夏天將迎接生涯第二度奧運旅程，將力拚連2屆登上頒獎台。

中國舉重隊近日公布奧運參賽陣容，並未出現女子71公斤級奧運積分榜世界第1、去年世界舉重錦標賽金牌得主廖桂芳名字，而一切也在教練黃達德預料內。

儘管奧運少了強敵廖桂芳，但黃達德認為，排名第2的選手美國選手李維茲（Olivia Lynn Reeves），將是陳玟卉最大勁敵，至於目前分別暫居第3、4的厄瓜多選手帕拉修斯（Angie Palacios）、羅馬尼亞選手陶瑪（Loredana Toma）近況仍待觀察。

先前4月在泰國舉行的世界盃，為陳玟卉在奧運前最後一場國際賽，但她並未刻意衝成績，以總和246公斤名列第4，黃達德強調，「大家還是會留一點實力，畢竟決戰是在8月。」

距離奧運僅剩2個多月，黃達德透露，原先有意安排陳玟卉赴歐洲移地訓練，但考量時差調整問題，屆時返台可能會影響訓練一週，最終選擇鄰近的日本北海道移訓2週，預計26日返台。

巴黎奧運女子舉重71公斤級賽事預計在8月9日當地時間晚間登場，黃達德指出，因應時差，在賽事前40天開始將每日高強度訓練延後進行，目前暫定8月1日搭機前往法國。

舉重 陳玟卉

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