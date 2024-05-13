開放學齡2歲兒入3歲班 公私幼主張不同調

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部今天召開會議，邀請教育、家長團體討論幼兒園3歲專班招收已滿3歲、但學齡未滿3歲幼兒的可行性。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
教育部今天召開會議，邀請教育、家長團體討論幼兒園3歲專班招收已滿3歲、但學齡未滿3歲幼兒的可行性。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

幼兒園兩歲專班太少，許多幼兒面臨沒學校可念的窘境，教育部今天召開會議，邀請教育、家長團體討論幼兒園3歲專班招收已滿3歲、但學齡未滿3歲幼兒的可行性。對此，公私立幼兒園態度大不同，公立幼兒園認為不可開放，否則不利幼兒教育品質，私立幼兒園則認為，有適度開放的必要性。國教署表示，將持續搜集各界意見。

教育部近年雖然擴大增設兩歲專班，但是仍相當不足。主要因兩歲專班設施設備、空間以及師資跟3歲以上班級不同，使得教師人力，以及成本與規格更高，因此，設置的園所比較少。以空間來說，兩歲專班的廁所必須設置在教室內，方便幼兒與教師就近如廁，而且一位教師最多只帶8位孩子，跟3歲以上可以帶12名孩子不同。

以公立學校為主的全國教育產業總工會以及全國教師工會總聯合會對此議題，都認為不該貿然開放。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，近年許多公立幼兒園中大班以「混齡」之名，已招收到學齡三足歲的孩子，若開放學期中招收學齡兩足歲的孩子，不只孩子可能適應不良，教學品質也會降低。

林碩杰表示，兩歲班主要仍是照護，許多孩子仍是奶瓶、包尿布，跟三歲幼兒的教育學習目標大不同，再加上師生比截然不同，如果冒然混齡，原本的幼教老師將非常辛苦，而且對孩子、對家長，其實也不公平。

全教總幼委會副主委陳韻如也表示，受少子化影響，許多三歲專班其實也都招不滿，一旦開了這扇方便門，會不會以後沒有兩歲專班了，陳韻如也提到，兩歲專班的照顧形式跟三歲班是非常不同，像是師生比較低，幼兒和教師的廁所設置在教室內，就是讓教師能夠就近看到孩子如廁，而教師如廁後，也能趕快去照顧孩子，避免疲於奔命、分身乏術。

陳韻如也表示，理解家長有送孩子就讀的需求，但此刻應該要做的應該是廣設兩歲專班，而不是大開方便門，保障2歲幼兒的受教品質和權益，讓家長可以安心送孩子上學，不然上班還要擔心孩子有沒有被妥善照顧。

全國幼教產業工會理事長許文菁表示，學期中才進班的孩子，最需要適應與磨合期，尤其在全班都稍大，且又已經入園學習一段時間，如果開放學期中進班，對孩子來說，也可能比較辛苦。

私立幼兒園方面則持樂觀其成的態度，幼教聯合總會北區副總會長葉若蕎表示，因兩歲班太少，許多在托嬰中心延畢到三歲得離開，但學齡還未滿三歲的幼兒沒地方送托，若開放讓他們可以進到三歲班，能解決家長送托需求，此外，不少學齡未滿三歲，但已滿3歲的其實也都不包尿布，也有一些自主能力，融入3歲班也不難。

全國教保產業工會前理事長簡瑞連表示，廣設幼幼班仍應該是政府目標，只是現階段若無法銜接，也有必要滿足家長需求，目前一些職場教保中心有2到6歲混齡班，執行上也還可以。

教育部國教署表示，與會人員認為生理年齡滿三歲幼兒仍在兩歲學齡階段，考量其發展成熟度與適應能力、師生人力配比及設施設備倘未能到位滿足其學習需求，恐不利班級經營及教保服務品質，故尚有疑慮，將持續蒐集社會各界意見。

全國教師工會總聯合會 幼兒園 幼教

延伸閱讀

逼師「埋單校友餐費」…高中校長涉霸凌 全教總轟國教署：能拖則拖

「比中獎還難」…嘉市家長嘆報7間私幼都沒上 議員：公幼應當家長後盾

教部今討論開放學齡2歲兒念3歲班 教團反對

特教助理員時薪183找無人 全教產呼籲提高延托時段時薪

相關新聞

本周早晚溫差大！周日前水氣減少 這天溫度驟降「僅16度低溫」

今天鋒面通過，各地降雨明顯且氣溫驟降，中央氣象署預報員張承傳表示，本周受2波東北季風影響，水氣較少，各地大致多雲到晴，但...

3男玩火釀停業半年！家樂福中原店大火後「損失逾3億」15日將重新開幕

桃園市中壢區家樂福中原店去年12月3日因3名年輕男子玩火，估計損失逾3億元，卻未求償。該店停業近半年重新裝潢賣場，今天公...

健康主題館／午睡有益健康 小睡30分鐘最佳

你有睡午覺的習慣嗎？研究顯示，午休小憩好處多，包括恢復體能、提高學習能力等，對健康有正面影響。台安醫院心臟內科暨心導管室...

健康你我他／耳順之年親親抱抱 平淡生活更有溫度

時光飛逝，日前老伴陪我去辦敬老卡。回家坐公車手裡揣懷著這張敬老卡，內心有點百感交集，到了年紀上的分水嶺，不再年輕了。但轉...

41歲男接受達文西手術 減重40公斤 甩開糖尿病

41歲鍾先生罹患糖尿病3年，體重達113公斤、身體質量指數（BMI）42，也引發睡眠呼吸中止症，影響白天精神狀況，一年前...

血尿不斷 原來是急性腎絲球腎炎

28歲小薇是一名上班族，幾乎每年都會發生一次泌尿道感染，出現解尿疼痛、血尿症狀，有時會伴隨發燒，曾住院接受抗生素治療。最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。