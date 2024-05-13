開放學齡2歲兒入3歲班 公私幼主張不同調

幼兒園兩歲專班太少，許多幼兒面臨沒學校可念的窘境，教育部今天召開會議，邀請教育、家長團體討論幼兒園3歲專班招收已滿3歲、但學齡未滿3歲幼兒的可行性。對此，公私立幼兒園態度大不同，公立幼兒園認為不可開放，否則不利幼兒教育品質，私立幼兒園則認為，有適度開放的必要性。國教署表示，將持續搜集各界意見。

教育部近年雖然擴大增設兩歲專班，但是仍相當不足。主要因兩歲專班設施設備、空間以及師資跟3歲以上班級不同，使得教師人力，以及成本與規格更高，因此，設置的園所比較少。以空間來說，兩歲專班的廁所必須設置在教室內，方便幼兒與教師就近如廁，而且一位教師最多只帶8位孩子，跟3歲以上可以帶12名孩子不同。

以公立學校為主的全國教育產業總工會以及全國教師工會總聯合會對此議題，都認為不該貿然開放。

全國教育產業總工會理事長林碩杰表示，近年許多公立幼兒園中大班以「混齡」之名，已招收到學齡三足歲的孩子，若開放學期中招收學齡兩足歲的孩子，不只孩子可能適應不良，教學品質也會降低。

林碩杰表示，兩歲班主要仍是照護，許多孩子仍是奶瓶、包尿布，跟三歲幼兒的教育學習目標大不同，再加上師生比截然不同，如果冒然混齡，原本的幼教老師將非常辛苦，而且對孩子、對家長，其實也不公平。

全教總幼委會副主委陳韻如也表示，受少子化影響，許多三歲專班其實也都招不滿，一旦開了這扇方便門，會不會以後沒有兩歲專班了，陳韻如也提到，兩歲專班的照顧形式跟三歲班是非常不同，像是師生比較低，幼兒和教師的廁所設置在教室內，就是讓教師能夠就近看到孩子如廁，而教師如廁後，也能趕快去照顧孩子，避免疲於奔命、分身乏術。

陳韻如也表示，理解家長有送孩子就讀的需求，但此刻應該要做的應該是廣設兩歲專班，而不是大開方便門，保障2歲幼兒的受教品質和權益，讓家長可以安心送孩子上學，不然上班還要擔心孩子有沒有被妥善照顧。

全國幼教產業工會理事長許文菁表示，學期中才進班的孩子，最需要適應與磨合期，尤其在全班都稍大，且又已經入園學習一段時間，如果開放學期中進班，對孩子來說，也可能比較辛苦。

私立幼兒園方面則持樂觀其成的態度，幼教聯合總會北區副總會長葉若蕎表示，因兩歲班太少，許多在托嬰中心延畢到三歲得離開，但學齡還未滿三歲的幼兒沒地方送托，若開放讓他們可以進到三歲班，能解決家長送托需求，此外，不少學齡未滿三歲，但已滿3歲的其實也都不包尿布，也有一些自主能力，融入3歲班也不難。

全國教保產業工會前理事長簡瑞連表示，廣設幼幼班仍應該是政府目標，只是現階段若無法銜接，也有必要滿足家長需求，目前一些職場教保中心有2到6歲混齡班，執行上也還可以。

教育部國教署表示，與會人員認為生理年齡滿三歲幼兒仍在兩歲學齡階段，考量其發展成熟度與適應能力、師生人力配比及設施設備倘未能到位滿足其學習需求，恐不利班級經營及教保服務品質，故尚有疑慮，將持續蒐集社會各界意見。