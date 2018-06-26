西班牙進攻無力 追平摩洛哥晉16強靠運氣

西班牙在小組賽最後一場最後關頭取得進球，令他們得以2比2逼和摩洛哥。由於同時進行比賽的葡萄牙只能以1比1賽和伊朗，西班牙在運氣相助下以進球較多壓過葡萄牙成為首名16強戰將面對地主國俄羅斯，晉級機會很高。可是身為歐洲足球強國，西班牙在這場比賽的表現並不及格，如果沒有進步的話，恐怕難以走得更遠。摩洛哥則因為賽前已肯定出局，沒有壓力下打出真正實力，進攻效率比西班牙更高。

摩洛哥的布塔伊布（Khalid Boutaib，左）。 美聯社

摩洛哥在開賽初段比西班牙更早進入狀態，他們的防守工夫很紮實，反擊的流暢度很高。反而西班牙在初段的集中力不足，所以只是開賽14分鐘，隊長拉莫斯（Sergio Ramos）和伊涅斯塔（Andres Iniesta）因為一次誤會相撞，導致皮球落在對手腳下，造就布塔伊布（Khalid Boutaib）射進單刀球，為摩洛哥取得領先。這進球顯示布塔伊布是把握力很高的球員，他在稍後也有一次單刀球機會，可惜沒能得手。摩洛哥在這場比賽有很多進攻機會，原因是西班牙防守問題很多，特別是兩邊後衛卡瓦哈爾（Dani Carvajal）和艾爾巴（Jordi Alba）上前進攻後回防的速度很慢，加上中衛皮克（Gerard Pique）和拉莫斯的轉身也很慢，所以造就摩洛哥的高速反擊相當奏效。

西班牙在這場比賽的進攻以左邊為主，以伊涅斯塔和伊斯柯（Isco）擔任進攻主力。「小白」在上半場體力充足，所以表現相當不錯。他已經沒有高峰時期的速度，不過創造能力猶在，相反伊斯柯創造力不足，傳送上有更多進步空間，反而他的控球時間過長拖延了西班牙的進攻節奏。西班牙在上半場的小組進攻不錯，可惜變化不夠，而且只是利用了左邊進攻，右邊進攻幾乎沒有，令右邊的席爾瓦（David Silva）被浪費掉。西班牙落後之下慢慢進入狀態，在19分鐘由伊涅斯塔傳送給伊斯柯為西班牙追平。這進球明顯是要歸功於小白的跑位很好，只有經驗足夠才可以做到。總括而言，西班牙在上半場控球時間很多，但節奏太慢，沒能為對手構成威脅。反而摩洛哥以守為主，進攻機會不多，但反擊時的爆發力和威脅更大，看頭比西班牙更多。

摩洛哥的阿姆巴拉特（Nordin Amrabat，右）。左為西班牙的伊涅斯塔（Andres Iniesta）。 美聯社

下半場開賽後戰況較膠著，西班牙的右路進攻有進步，開始看到席爾瓦和卡瓦哈爾相互配合進攻，左右兩邊進攻漸見平衡，可是威脅力不足。西班牙很遲才作出調動，反而摩洛哥於60分鐘左右就開始作出調動，加強進攻變化及活力，N.阿姆巴拉特（Nordin Amrabat）也因此作出美妙射門，可惜運氣不足夠沒能變為進球。N.阿姆巴拉特和右後衛迪拉爾（Nabil Dirar）下半場在右路的推進做得不錯，可惜他們的傳中很差，沒能為西班牙帶來威脅。西班牙在再次落後下才換進阿斯帕斯（Iago Aspas）、阿辛斯奧（Marco Asensio）和羅德里戈（Rodrigo），希望能挽回敗局。這些調動最終為西班牙帶來重要的追平進球，可是追平的進球來得有點晚，令西班牙球迷擔心了好一陣子。縱然如此，西班牙的進攻暴露很大問題，兩邊進攻次數很多，卻是經常以高空球傳中，中鋒科斯塔（Diego Costa）不是以頭球見長的球員，他在陣的時候沒能為西班牙取得高空優勢，被換下場後西班牙的高空球更沒有優勢，特別是摩洛哥的高空防守不差，這是有點可惜的地方。至於摩洛哥若非首戰末段失掉烏龍球，因此輸給伊朗，他們的情況肯定完全不同。