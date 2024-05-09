談疫苗、裴洛西訪台 紀錄片《變局下的台灣》揭蔡英文執政8年決策內幕

過去8年，全世界面臨許多挑戰，新冠肺炎（Covid-19）百年大疫，再加上烏克蘭戰爭，地緣政治版圖產生挪移。在這些巨變中，台灣開始成為世界的焦點。5月17日起將首播的《變局下的台灣 Taiwan in Transition》紀錄片，走訪全球，重磅訪談國際政要、學者，從世界局勢、宏觀角度，探討過去8年來，台灣在全球局勢劇烈變遷下，如何蛻變轉型，從孤立島國到走向國際，成為世界的台灣。

紀錄片共3集，每集30分鐘，由過去8年執政的蔡英文總統訪談各國政要、學者，從國防外交、經濟轉型、性別平權等3個面向切入，叩問台灣如何走向通往世界的道路。

蔡英文總統在紀錄片裡也將親自說明，台灣面臨疫苗困境、與裴洛西訪台等關鍵時刻的決策內幕，以及與台積電創辦人張忠謀亦師亦友的深厚交情如何建立？推動同婚的艱難時刻，又是如何做下最後決定。

本片由知名金鐘編劇鄭心媚擔任監製，邀請曾入選國際多項影展的新銳導演蘇奕瑄執導，與《聽海湧》入圍歐洲最大劇集影展的製片林佳儒。藉由美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）、捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、熊本縣知事蒲島郁夫、Chris Miller、松田康博等，透過近30位國內外重量級人士的眼光，解析台灣的轉變。

《Taiwan in Transition》國際版將於TaiwanPlus全球獨家首播，預計5月17日（五）於「TaiwanPlus Docs」YouTube頻道與TaiwanPlus官網、APP上架；TaiwanPlus TV Channel首播時間為5月17日至19日台灣時間每晚7時，每日各播一集。

中文版則由鏡新聞獨家播出，首播時間為5月19日晚間8點至9點半（一次播放3集），並於有線電視86台、MOD508台、YouTube同步直播；重播時間為5月22日至24日晚間9點至9點半（每日各播一集）並於有線電視86台、MOD508台、YouTube同步直播。