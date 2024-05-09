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選用單色展現自信魅力！香奈兒全新炫彩單色眼影共14色

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒炫彩單色眼影#236可可豆／1,420元。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影#236可可豆／1,420元。圖／香奈兒提供

當每一次化妝，所選擇的顏色，都來自於個人魅力的展現，更能彰顯出對外傳達的涵義，而選擇單色而非疊擦的眼影，更能凸顯出自信與魅力，香奈兒認為色彩的魅力，來自於每個人都能演繹出獨一無二的個人特質，由人來駕馭色彩，更能彰顯出全新的魅力，因此推出共14色的香奈兒炫彩單色眼影，每個人都能賦予任何一種單色，專屬於自己的自信妝容。

新一代香奈兒炫彩單色眼影來自於香奈兒彩妝創意工作室合作夥伴COMETES COLLECTIVE團隊成員之一，也是彩妝藝術家Cécile Paravina的合作，她認為單色不代表單調，反而能呈現出繽紛多樣的特質，同一種顏色，也能有多樣化的上妝方式，自然造就出不同風格。

全系列14色中，與香奈兒豐富的歷史與經典色調相互呼應結合，主打的#242米棕沙發，來自香奈兒女士巴黎康朋街31號寓所內的沙發顏色；#240暖棕紅取自獅子的棕色，也是香奈兒女士熱愛的圖騰與代表之星座；#234微光沙灘來自於杜維埃的沙灘顏色，該地也是香奈兒眾多經典作品的發想地；#236可可豆呼應西敏公爵身著衣著的棕色，也是香奈兒女士鍾愛的色彩之一；而最為百搭的#220珍珠光，可以疊擦其他顏色綻放珠光，也能單獨使用，展現絢麗虹光。

該如何巧妙運用單色眼影創造個人特質？Cécile Paravina推薦三種上妝方式，想要突顯動人雙眸，可以將眼影大範圍，掃於上眼皮直至眼窩位置，彰顯大膽一面；也適合勾勒眼部輪廓，使用沾濕錐形刷，勾勒出眼部的俐落線條；最後若想要放大深邃雙眸，則能夠將眼影塗在上眼皮並帶至下眼線，打造出整體感的迷人妝容。

另外，Cécile Paravina也為香奈兒超炫耀4D修護睫毛膏，研發出三款限量新色，包括#37紫丁香、#47胭脂紅及 #57甜橙橘，更能完整多樣化的眼妝風貌。

使用香奈兒炫彩單色眼影，可勾勒眼部輪廓。圖／香奈兒提供
使用香奈兒炫彩單色眼影，可勾勒眼部輪廓。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影，全14色。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影，全14色。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影#234微光沙灘／1,420元。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影#234微光沙灘／1,420元。圖／香奈兒提供
使用香奈兒炫彩單色眼影，可放大深邃雙眸。圖／香奈兒提供
使用香奈兒炫彩單色眼影，可放大深邃雙眸。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影#240暖棕紅 ／1,420元。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影#240暖棕紅 ／1,420元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀4D修護睫毛膏 #57甜橙橘／1,560元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀4D修護睫毛膏 #57甜橙橘／1,560元。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影，全14色；以及3款限量色的香奈兒超炫耀4D修護睫毛膏。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影，全14色；以及3款限量色的香奈兒超炫耀4D修護睫毛膏。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影#242米棕沙發／1,420元。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影#242米棕沙發／1,420元。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影，全14色。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影，全14色。圖／香奈兒提供
使用香奈兒炫彩單色眼影，可突顯動人雙眸。圖／香奈兒提供
使用香奈兒炫彩單色眼影，可突顯動人雙眸。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影#220珍珠光／1,420元。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影#220珍珠光／1,420元。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影，全14色。圖／香奈兒提供
香奈兒炫彩單色眼影，全14色。圖／香奈兒提供

彩妝 眼影 香奈兒

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