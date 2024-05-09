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00944、00946盤中「跌破發行價」！ 反而會是撿便宜的好機會？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

野村趨勢動能高息（00944）與群益科技高息成長（00946）於今日證交所掛牌上市，發行價分別為15元以及10元，開盤前淨值皆在發行價之上。一早開盤00946以10.02元開出，盤中股價最高來到10.06，00944則為15元，盤中股價最高到15.03。

不料，時間於10點30分左右，兩檔皆跌破發行價，截止至11點前，00944最低來到14.93元，00946最低為9.96元。

其實新ETF上市首日破發，僅能代表當天的盤勢不佳，而非斷定一檔ETF好壞的依據，可藉機會與其他商品比較，是否跌勢沒有比較多，若相比之下更為抗跌的話，那破發反而是「撿便宜」的好機會。

00946最新前十大成分股依序為：

鴻海（2317）10.99%、聯發科9.01%、聯詠8.76%、日月光投控8.38%、聯電7.93%、瑞昱7.72%、世界3.75%、瑞儀3.36%、漢唐3.2%、力成2.98%。

00944最新前十大成分股依序為：

亞翔（6139）3.53%、長榮鋼3.2%、至上3.15%、漢唐3.1%、瑞儀3.02%、群光2.77%、鈊象2.77%、力成2.72%、宏全2.54%、中信金2.53%。

00944野村台灣趨勢動能高股息 00946群益科技高息成長 ETF 月配息 破發

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