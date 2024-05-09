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MLB／「賈索史」三星首次同場開轟 洋基連兩戰打爆太空人
洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）逐漸擺脫低潮，今天不僅3安猛打，還與索托（Juan Soto）、史丹頓（Giancarlo Stanton）攜手，上演三人同隊後第一次的同場開轟，以兇猛火力壓制9：4擊敗太空人隊。
洋基與太空人隊之戰，雖然是太空人塔克（Kyle Tucker）在1局上先開轟，但1局下索托的2分砲瞬間逆轉比數，3局下賈吉、史丹頓在同一局開轟，2發陽春砲擴大領先，也讓太空人隊後續反攻也無力追回差距。
史丹頓那一轟擊球初速更來到誇張的119.9哩，飛行距離440呎，刷新大聯盟本季最強勁全壘打紀錄，原紀錄是昨天史丹頓自己敲出的擊球初速118.8哩全壘打，119.9哩也是自2015年Statcast開始紀錄以來的第5強勁全壘打。
賈吉開季手感低迷，但最近連續5場敲安，今天5打數3安打、3分打點，打擊率來到2成36；索托也是5打數3安打，但貢獻了5分打點，打擊率來到3成38。
索托目前9轟是洋基最多，史丹頓、賈吉以8轟緊追在後，史丹頓、賈吉過去37次同場開轟，洋基隊戰績是33勝4敗，而索托、賈吉及索托、史丹頓今年各有1次同場開轟，洋基都贏球，今天是三人首次同場開轟，紀錄從1勝0敗開始寫起。
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