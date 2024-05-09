教育部將推青年基本法 年齡15或18歲起算成問題

蔡政府上任時就宣稱要推動「青年發展法」，立法院今召開「青年基本法」草案公聽會。專家、學者及立委在公聽會上討論該法涵蓋的年齡範圍，如起始年齡為15歲還是18歲，並關注是否將設置青年的專責單位，統合各單位青年事務。

立法院教育及文化委員會今天召開青年基本法草案公聽會，公聽會召集人、立委林宜瑾指出，青年基本法制定的重點在以基本法的高度，保障青年的各項權利，確保政策延續性，也讓中央、地方執政團隊有原則性的指引。

而該法「青年」指涉的對象是專家學者的關注焦點，大同大學學生方辰安說，因應高中生活須面臨生涯規畫，應由15歲為起始年齡，而多數人在24、25歲左右完成碩士學位，畢業後3-5年是最需要幫助的階段，為避免資源分散，應把上限訂在30歲較為適當。青諮會委員黃佩琪則說，如果定為15歲，則有部分年輕人既是兒權法、又是青年法保障對象，這是必須思考的問題。

清華大學通識中心助理教授何志勇說，年齡界定的重點在於基本法要幫助哪些人，現在許多X、Y世代的年輕人已就業、考慮買房，若要協助他們應對高房價，年齡上限可能要提高到45歲比較合理。好伴社計共同創辦人暨營運長周家緯表示，多數人在30歲左右思考人生與家庭關係，因此目前訂的35歲應是合適的數字。

教育部政務次長林明裕指出，教育部就青年定義搜集國外案例參考，而行政院青諮會也建議定義為18-35歲，該年齡範圍涵蓋約521萬人、40.7％的人口，若有不同需求可依照不同議題彈性調整。

專家、學者及立委也關注是否有專責單位處理青年事務，德明財經科技大學學務長柯志堂說，現在青年事務分散在中央各部會，沒有比較專責的單位，現行制度下要成立「青年部」有其困難，但至少應設置委員會，統合各單位的青年事務，才能發揮最大功用。

何志勇則表示，與其設置專責單位，不如讓政府提供單一窗口服務，這樣也能省下人力成本。以新竹縣為例，現行青年業務散見於文化局、行政處、產發處、農業處，他期望能整合成平台，不需要是一個「機關」，但能包辦青年的健康、就業、居住等業務。