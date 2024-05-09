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當心測速照相！假警人偶站路旁 超逼真樣貌背後有深刻用意

聯合新聞網／ 綜合報導
日本兵庫一位老闆為了遏止超速亂象，自己做了假警人偶嚇阻不法駕駛。圖擷自X
日本兵庫一位老闆為了遏止超速亂象，自己做了假警人偶嚇阻不法駕駛。圖擷自X

雖然上路遵循交通規則是基本，但總有駕駛不願遵守，非要等到有測速照相，或警察在路旁取締時，才願意放慢速度。不過近來日本兵庫縣的一處道路，就利用不良駕駛的這種心理，來喝阻對方的超速行為。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，在兵庫県丹波篠山市的國道176號線一帶，最近出現了一位坐在路旁，疑似正在測速照相的男警察。在該男警的後方，則有一台警車，以及另一位靠在警車上的女警。

不過仔細一看，會發現這兩位警察都不是真人，而是人偶。製作他們的，是當地建築業老闆宮田守。宮田表示，這條路總是有駕駛車速明顯超標，何況又是小孩子上學的道路，擔心遲早會出意外，於是從今年5月起，就在路旁擺放這些警察造型的人偶，希望能貢獻一己之力，來協助交通問題。

宮田指出，雖然設置才幾天，不過頗獲當地居民的好評，特別是小孩和銀髮族，覺得總算可以安心行走了。甚至連警察知道了這件事後，感到相當有趣而特地跑來察看，不只沒有怪罪宮田偽裝警察的行為，還讓他參觀警車，讓他知道內部詳細構造的樣貌，讓宮田感覺做這些相當值得。

交通違規 日本 警察 警車

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