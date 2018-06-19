比利時靠球星贏球 組織配合有限恐走不了多遠

比利時梅爾坦斯（後），射進第一球。 美聯社 球星如雲的比利時在本屆世界盃決賽圈首戰，面對首次參賽的巴拿馬，上半場沒能取得進球，換邊後卻輕鬆取得3個進球，射手R.盧卡庫（Romelu Lukaku）更梅開二度，令比利時最終以3球取勝。雖然比利時輕鬆拿下對手，不過表現與成績其實不成正比，在戰術配合上仍然沒有太大進步，僅依靠球員個人能力取勝，長此下去恐怕在本屆賽事走得不會很遠。

比利時教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）以R.盧卡庫為單中鋒，在他身後有隊長E.阿扎爾（Eden Hazard）、德布勞內（Kevin De Bruyne）和梅爾坦斯（Driss Mertens）幫助進攻，而且左翼衛由卡拉斯科（Yannick Carrasco）擔任，光看紙面就已經是非常豪華的進攻組合，也是外界看好比利時能大勝而回的主要原因。不過比利時近年縱然球星如雲，多年來表現和成績卻是令人失望，原因是他們總是依靠個人能力取分，明星球員之間的組織配合卻欠佳。比利時在上半場的表現仍然是老模樣，E.阿扎爾和梅爾坦斯等球員誠然可以射門，但總是在對手嚴密佈防之外胡亂起腳攻門，所以上半場縱然有10次射門，卻只有3次命中目標，也沒有取得進球。

上半場比賽態度比較懶散的比利時，在半場休息出來後態度積極很多，梅爾坦斯在47分鐘的球不著地精彩射門破網，令比賽勝負再沒有懸念。巴拿馬上半場刻意死守，但落後之下再不允許他們不進攻。由於比利時左翼衛卡拉斯科本身是翼鋒，所以巴拿馬看準這名效力中超球隊的翼鋒攻強守弱，防守時經常因為走得太前而失位的缺點，所以下半場經常將球放到右翼位置，而且對比利時後防帶來相當威脅，右翼衛布雷諾（Michael Murillo）更有一次突破成功，繼而單刀攻門，可惜被比利時門將庫斯圖瓦（Thibault Courtois）及時封到才不致失球。巴拿馬沒能破門，之後更讓德布勞內和E.阿扎爾作出致命妙傳，讓R.盧卡庫以頭球和高速突破射門得手，最終比利時以3球之差取得本屆賽事的開門紅。

比利時下半場6次射門全部命中目標，而且取得3個進球，跟上半場的表現判若兩隊，所以如果只看了這場比賽就評論比利時的實力，或許會被誤導。不過除了R.盧卡庫的兩個進球，比利時在這場比賽確實沒有令人信服的組織和配合，跟以往只靠球星的個人能力贏球沒兩樣。這樣的踢法面對實力較弱的球隊當然沒問題，但如果在淘汰賽階段面對組織嚴密的球隊，恐怕仍然難以攻破對手。至於巴拿馬的能力確實相當有限，當然他們也不是只懂捱打，至少進攻能力肯定強於韓國和沙烏地阿拉伯，相比首輪賽事的哥斯大黎加也較好，但是始終與世界盃水平有差距，所以如果同組的英格蘭發揮正常水平的話，巴拿馬還是難以創造奇蹟。