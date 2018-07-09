解放鋒線三叉戟 比利時斬法要從防守做起

「贏球靠進攻，奪冠靠防守。」比利時雖前5戰狂轟14球展示了強大火力，但四強賽面對法國阻攔，防守的穩定性，這才是「歐洲紅魔」能否笑到最後的關鍵。

德布勞內。 美聯社

鋒線戰力無庸置疑 但要先守住才能攻

比利時教頭馬丁尼茲(Martinez)上一戰果絕變陣，殺的巴西錯手不及。他撤下首戰有進球的梅爾坦茲(Mertens)，讓球隊靈魂大腦德布勞內(De Bruyne)站位靠前，並由身材高大鏟段兇悍的「爆炸頭」費拉尼(Fellaini)來分擔他防守的責任，徹底解放了他的攻擊天賦。其中致勝進球正是他在快速反擊中射入的「世界波」，照以往的站位看來這球的關鍵不會是他，他頂多是傳出漂亮助攻的幕後功臣，但教練這神來一變卻馬上收到成效。

當家箭頭盧卡庫(Lukaku)則在戰術安排下稍微移往右路活動，這對力爭金靴獎的他來說會減少破門機會，但他卻樂於在邊路奔跑拉開空間，為中路的隊友創造更多破門契機，不自私的表現值得肯定。他與隊長阿札爾(Hazard)高速跑動下策動的防守反擊搞的巴西後防險象環生，要不是阿札爾一再揮霍良機，巴西恐怕會輸得更難看，比利時也不會贏的那麼辛苦。

此役面對防線年輕力壯且有康德(Kante)做為中場屏障的法國，比利時恐怕難以複製輾壓巴西老化後防的景象，以防守帶動進攻會是他們的主要課題。中場積極的就地反搶十分重要，唯有快速的攻防轉換拉快節奏，比利時邊路的速度與進攻火力才打得出來。若與法國打起陣地戰，比利時恐怕很難討到便宜。

「先守住，才能攻。」這個道理相信比利時自己也相當明瞭，所以力堵法國率先破門很重要，若法國取得領先，依主教練德尚保守的個性勢必後撤回防，比利時的速度將會沒有太多發揮空間，陷入這如此僵局時，恐怕就只能再度起用空戰計畫，但這需要賭運氣，法國身材高上日本一節，真的面臨落後要追並不容易。相反地若比利時能至少守和戰局，急的會是法國，當他們邊路開始插上輔助攻勢，身後的空間便會是三叉戟揮灑的廣大海洋。

三中衛偶有失神 團隊防守意識很重要

5戰失5球算是及格的表現，但對一支爭冠球隊來說絕對可以更好。防線毛躁與偶有失神是比利時一直以來的問題，主教練也深知球隊體質所以採用三中衛陣勢力球穩守。前鐵血隊長孔帕尼(Kompany)的傷癒歸隊為後防注入一劑定海神針，不過他狀態並未恢復高檔，團隊的防守意義很重要，對日一役正是因沒人上前逼搶，才給了乾貴士遠射破門的契機。此戰絕不容許再有閃失，否則可直接斷送奪冠美夢。

中場的攪和與破壞節奏是防守上重要的一環，費拉尼上一戰稱直扮演這樣的角色，不怕肢體碰撞的他不惜拿牌阻斷攻勢，讓身材稍嫌單薄的內馬爾(Neymar)與庫蒂尼奧(Coutinho)吃足苦頭。此役他應該會負起盯防法國頭號球星格里茲曼(Griezmann)的重任，並伺機幫忙力扛高大中鋒吉魯(Giroud)。若能再度箝制住對方攻擊火力，將會為鋒線創造更多反擊機會，比利時也就更有贏球本錢。