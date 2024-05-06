索羅門新任總理會見陸大使：將繼續奉行一中原則

據「中國駐所羅門群島大使館」微信公眾號消息，索羅門群島新任總理馬內列（Jeremiah Manele）5日在總理府會見中國駐索羅門大使蔡蔚鳴時，感謝中方長期以來對索羅門的支持和幫助。馬內列表示，索羅門將繼續堅定奉行一個中國原則，同中方密切協作，推動兩國友好與合作不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。

蔡蔚鳴則祝賀馬內列當選總理，表示中方願同其及索羅門新政府共同努力，增強雙方戰略互信，深化務實合作，加強人文交流，推動兩國全面戰略夥伴關係不斷取得新成果。

索羅門群島總督武納吉當地時間5日2日宣布，根據國民議會投票結果，馬內列以31票當選新一屆政府總理。

台灣與索羅門曾於1983至2019年建立外交關係並互設大使館。2019年9月16日，索羅門政府在內閣會議中通過決議，將轉與中國大陸建立外交關係，我外交部隨即宣布即日起中止與索羅門的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，立即撤離我大使館、技術團及台灣衛生中心人員。我方並要求索羅門也立即撤離其政府駐台人員。