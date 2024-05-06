00940將「坐二望一」00878人氣王座受到威脅！ 柴鼠：預估母親節受益人數會破百萬
國民ETF人氣榜5月號 00940將破百萬大關
根據集保公告的最新數據，截至5/3為止00940受益人數已達到99.8萬，月增28.9萬人，距離百萬只差1804人，預計在母親節就會突破百萬，很快地也會超越0056，00940已是穩穩地「坐二望一」，00878的人氣王座也受到威脅。
00929也在這個月正式超越0050，前進到第五名，所以目前受益人數排名「前五大」都是高股息ETF，包含百萬級的56、878以及9年級的新人919、39、40，而且這5隻都是「千億量級」的巨獸，光這5檔合計的規模就已經達到1.1兆，並且持續在成長當中。
另外在4月打出超高配息策略的噴射機00733，即便在除息前祭出申購控管限量發行，最後還是讓規模翻了一倍，人數也月增2萬多人(+85.2％)排名+5，是本月「進步幅度」最多的ETF。同樣在4月配息創新高的00927，人氣規模雙雙月增2成以上，是群益第三檔擠進前20的ETF，準備挑戰百億等級。
接下來在5月進入ETF換股高峰，有多檔「高股息指數」即將公布調整結果，除了台指系列的00940、00919等等，包含00878的母體MSCI，也即將在5月中宣布第二季刪除納入的名單，這將牽動到878在五月下旬的「半年度例行調整」，最後一棒則是6月初富時家族的0056和50、6208（富時家族是先講再換）。
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