找到北捷削筍伯了...議員苦尋幫繳萬元罰單 阿伯多日未睡笑喊：黑掉了啦

北捷淡水線日前有老先生在車廂亮刀削竹筍，挨罰1萬元。北市議員陳怡君為幫弱勢的老人家繳罰款，因非親非故必須找到本人，經過幾番努力，陳怡君今天終於找到阿伯本人。陳透露，老先生真的很純樸，說因這事讓他好幾天不能睡覺。阿伯還一度笑說「要移民、不要住在台灣了」，一度讓人以為老先生是隱形富豪？結果原來是阿伯可愛地說自己太丟臉，「黑掉了啦！」

陳怡君原本跟老先生約昨天見面，不過昨天跟阿伯約好後，老先生因換地方賣菜，輾轉約了好多次，阿伯不識字又不會講地址，今天議員才終於在山下、山路旁，找到正在賣筍子的阿伯本人。

陳怡君說，今天本想買光阿伯的筍子，讓老先生早點回家休息，不過熱情的阿伯，堅持要用送的，所以後來議員又跟著去阿伯的高麗菜園，陳說，看阿伯採被蟲吃光爛菜的心得，看到老先生生活似乎挺辛苦，但老先生讓人感受出「在困難的處境中有堅毅的精神」。

上月22日傍晚有民眾通報，指車廂內有人亮刀，捷運警察隊到場發現是一名老翁，因車程長索性拿菜刀削筍準備去賣，因此吃上1萬元罰單。北市議員陳怡君因老翁讓她想到鄉下賣竹筍的舅公，日前表示想幫老先生直接繳罰款。

陳怡君說，她透過北捷幫忙，捷運公司也很努力找到阿伯，跟阿伯確認，能不能給議員電話後，議員這才得知阿伯電話。因阿伯早上農忙，下午跟晚上要賣菜，她打了一天半電話才連絡上阿伯，昨天跟阿伯約好了，但阿伯約好後，又因為換地方賣菜，輾轉約了好多次，阿伯不識字又不會講地址，今天議員才終於在山下、山路旁找到正在賣筍子的阿伯人。

陳怡君說，本來有媒體想要跟著去找老先生，但因為阿伯很純樸、會緊張，所以抱歉沒能帶大家去，陳說，因為她答應要幫老先生繳罰款，但是捷運公司罰單非親非故不能代繳，所以她就一定要找到很難找的阿伯。