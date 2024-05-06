聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯想柯文哲金句？李四川馬來西亞一句「被猴子笑」 網：我笑了
2026新北市長呼聲高的北市副市長李四川這兩天休假，李今天在臉書貼文透露自己這兩天到馬來西亞陪家人度假，不過李四川不忘市政考察，正因台北市南港將擴大空中廊道規畫，李四川也藉休假取經吉隆坡的做法。另外，李也到馬來西亞黑風洞，司機先生問「要爬上去嗎？總共272階梯」，李說，「既然來了當然要上去，不然會被猴子笑，哈哈。」
由於深陷三大案爭議的前市長柯文哲曾說過金句：「猴子不是爬到樹上才屁股紅，是爬到樹上才被看到」，不知是否是網友聯想無限，還是這句話太有趣，就有網友留言笑：「哈哈不然會被猴子笑，結果我就笑了！」
另有網友敲碗說：「他山之石，可以攻錯！何不參選下屆新北市長，一展長才與抱負！加油！」
李四川今天在臉書說，距離他上次去馬來西亞吉隆坡已經40年，吉隆坡改變很多，連空橋通道都有冷氣，市區跟台北一樣塞車。與家人搭捷運遊市區，捷運保障婦女安全的車箱標示很明亮，逛逛超市看看物價。
李也說，他隔天顧了車到黑風洞，司機先生問他們要爬上去嗎？總共272階梯。他說，既然來了當然要上去，不然會被猴子笑，哈哈。拍了幾張當地景物，與大家分享，沒想到釣出網友的無限聯想。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言