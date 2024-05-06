聯想柯文哲金句？李四川馬來西亞一句「被猴子笑」 網：我笑了

2026新北市長呼聲高的北市副市長李四川這兩天休假，李今天在臉書貼文透露自己這兩天到馬來西亞陪家人度假，不過李四川不忘市政考察，正因台北市南港將擴大空中廊道規畫，李四川也藉休假取經吉隆坡的做法。另外，李也到馬來西亞黑風洞，司機先生問「要爬上去嗎？總共272階梯」，李說，「既然來了當然要上去，不然會被猴子笑，哈哈。」

由於深陷三大案爭議的前市長柯文哲曾說過金句：「猴子不是爬到樹上才屁股紅，是爬到樹上才被看到」，不知是否是網友聯想無限，還是這句話太有趣，就有網友留言笑：「哈哈不然會被猴子笑，結果我就笑了！」

另有網友敲碗說：「他山之石，可以攻錯！何不參選下屆新北市長，一展長才與抱負！加油！」

李四川今天在臉書說，距離他上次去馬來西亞吉隆坡已經40年，吉隆坡改變很多，連空橋通道都有冷氣，市區跟台北一樣塞車。與家人搭捷運遊市區，捷運保障婦女安全的車箱標示很明亮，逛逛超市看看物價。