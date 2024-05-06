快訊

網傳疑遇襲影片！澳洲女議員自家選區遭下藥性侵 稱受害人不止一名

公司電腦還在用Windows XP是老闆摳？內行曝無奈：並非省錢才不換

4支4轟垮勇士！大谷加盟道奇首次單場雙響砲 本季10轟並列大聯盟第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯想柯文哲金句？李四川馬來西亞一句「被猴子笑」 網：我笑了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川今天在臉書貼文透露自己這兩天請假到馬來西亞跟家人度假，不過李四川不忘市政考察。圖／引用自李四川臉書
台北市副市長李四川今天在臉書貼文透露自己這兩天請假到馬來西亞跟家人度假，不過李四川不忘市政考察。圖／引用自李四川臉書

2026新北市長呼聲高的北市副市長李四川這兩天休假，李今天在臉書貼文透露自己這兩天到馬來西亞陪家人度假，不過李四川不忘市政考察，正因台北市南港將擴大空中廊道規畫，李四川也藉休假取經吉隆坡的做法。另外，李也到馬來西亞黑風洞，司機先生問「要爬上去嗎？總共272階梯」，李說，「既然來了當然要上去，不然會被猴子笑，哈哈。」

由於深陷三大案爭議的前市長柯文哲曾說過金句：「猴子不是爬到樹上才屁股紅，是爬到樹上才被看到」，不知是否是網友聯想無限，還是這句話太有趣，就有網友留言笑：「哈哈不然會被猴子笑，結果我就笑了！」

另有網友敲碗說：「他山之石，可以攻錯！何不參選下屆新北市長，一展長才與抱負！加油！」

李四川今天在臉書說，距離他上次去馬來西亞吉隆坡已經40年，吉隆坡改變很多，連空橋通道都有冷氣，市區跟台北一樣塞車。與家人搭捷運遊市區，捷運保障婦女安全的車箱標示很明亮，逛逛超市看看物價。

李也說，他隔天顧了車到黑風洞，司機先生問他們要爬上去嗎？總共272階梯。他說，既然來了當然要上去，不然會被猴子笑，哈哈。拍了幾張當地景物，與大家分享，沒想到釣出網友的無限聯想。

副市長李四川休假不忘市政考察，正因台北市南港將擴大空中廊道規畫，李四川也藉休假取經吉隆坡的做法。圖／引用自李四川臉書
副市長李四川休假不忘市政考察，正因台北市南港將擴大空中廊道規畫，李四川也藉休假取經吉隆坡的做法。圖／引用自李四川臉書
李四川也到馬來西亞黑風洞，司機先生問「要爬上去嗎？總共272階梯」，李說，「既然來了當然要上去，不然會被猴子笑，哈哈。」圖／引用自李四川臉書
李四川也到馬來西亞黑風洞，司機先生問「要爬上去嗎？總共272階梯」，李說，「既然來了當然要上去，不然會被猴子笑，哈哈。」圖／引用自李四川臉書

新北市選舉 李四川 柯文哲 馬來西亞

延伸閱讀

柯文哲台中場「小草訓練營」 表情嚴肅要記者離場

北士科、京華城案列被告 前民眾黨高層：相信柯文哲清白、問題來自用人

【重磅快評】全身插滿迴力鏢 破解柯文哲的咒術迴戰

大巨蛋辦演唱會「柯規蔣不隨」 李四川明召開跨局處會議提解方

相關新聞

柯文哲解禁立院投票「團進團出」 掀藍綠白競合戰

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲身陷京華城、北士科等案爭議，傳出柯文哲日前在立法院黨團會議中下令，民眾黨立委在立法院投票可...

新聞眼／白營失中心思想 兩邊討好恐成空

本屆立法院第一會期進入倒數，朝野攻防數度成為焦點。民眾黨作為國會第三大黨，黨主席柯文哲的聲量卻持續下滑，媒體焦點也逐漸轉...

聯想柯文哲金句？李四川馬來西亞一句「被猴子笑」 網：我笑了

2026新北市長呼聲高的北市副市長李四川這兩天休假，李今天在臉書貼文透露自己這兩天到馬來西亞陪家人度假，到黑風洞時司機先生問「要爬上去嗎？總共272階梯」，李說，「既然來了當然要上去，不然會被猴子笑，哈哈。」

【專家之眼】社會福利不過是代罪羊，禍首是無良政府

相當多的台灣人以為，福利國家不適合台灣，他們擔心自己會因此吃虧（被窮人佔了便宜），會拖垮國家財政、擔心台灣沒有錢，擔心助...

【總編開箱】從非煤到降碳排雙落空 蔡規賴隨的能源轉型迷航

八年前的此時，準總統蔡英文與民進黨提出了宏大的九年能源轉型計畫，要在明年前達到核退、綠進、電價不漲與空汙減少的目標。轉眼間蔡總統將在兩周後卸任，在她卸任前，漲電價、缺電與供電不穩的疑慮仍圍繞著台灣不散，但她已經準備畢業，如中研院前院長李遠哲曾轉述蔡總統的談話：2024以後就不關她的事。

綠提廢國是論壇 藍批「像關中天」

立法院司法及法制委員會今天將討論民進黨版國會改革法案，內容包含廢除國是論壇、民代赴中納管。國民黨立委洪孟楷昨批，民進黨版...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。