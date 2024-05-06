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以色列突襲半島電視台駐耶路撒冷辦公室 沒收通訊設備

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列政府5日下令關閉國內半島電視台後，突襲該台設於耶路撒冷大使飯店內的辦公室，並且沒收其通訊設備。路透
以色列政府5日下令關閉國內半島電視台後，突襲該台設於耶路撒冷大使飯店內的辦公室，並且沒收其通訊設備。路透

路透報導，一名以色列官員和一名半島電視台消息人士透露，以色列政府5日下令關閉國內半島電視台後突襲該台位於耶路撒冷的旅館辦公室，沒收其播報通訊設備。

網路流傳影片顯示，以色列便衣警察在一處旅館房間拆卸攝影設備，根據一名半島電視台消息來源，該旅館位於東耶路撒冷。

美國有線電視新聞網報導，以色列通訊部5日證實關閉半島電視台在耶路撒冷的辦公室，並且沒收其通訊設備，「同時停止該談的有限和衛星廣播，關閉該台官網。」

總理內唐亞胡內閣5日以威脅以色列國家安全為由，下令關閉半島電視台直到對加薩的戰爭結束為止。

總部位於卡達的報導電視台批評此舉是「犯罪行為」，稱以色列政府指控威脅國家安全是「危險且荒謬的謊言」，導致旗下記者置身風險。

以色列 卡達 耶路撒冷

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