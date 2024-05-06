快訊

網傳疑遇襲影片！澳洲女議員自家選區遭下藥性侵 稱受害人不止一名

公司電腦還在用Windows XP是老闆摳？內行曝無奈：並非省錢才不換

4支4轟垮勇士！大谷加盟道奇首次單場雙響砲 本季10轟並列大聯盟第一

影／牛樟芝大王用虛擬寵物吸金 詐騙破億元警逮21人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫曾吸金28.5億元，去年間才遭台北地檢署起訴，刑事局中打又查出，劉涉嫌利用「錢鼠投資平台」等虛擬寵物投資為題材，向被害人吸金，等到達一定金額後，再佯稱平台遭駭客攻擊，讓被害人蒙受損失，吸金詐騙金額破億元，檢警在今年2月間收網，帶回劉等涉案21人，警詢後依法移送南投地檢署偵辦。

南投地檢署近期偵辦「錢鼠投資平台」人頭帳戶案，由端股檢察官指揮刑事局中打一隊、南投、新北、桃園、花蓮等地科偵隊合組專案小組偵辦，經大量金流交易數據分析及過濾相關資料後，鎖定有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫等人涉案。

檢警調查，劉男曾以「珍菌堂公司」名義吸金，遭台北地檢署起訴，他利用區塊鏈熱潮，在2019年7月至2020年6月間，轉型成立「派特寵物街」、「錢鼠」及「百鳥朝鳳」等虛擬寵物投資平台，宣稱該等平台以區塊鏈為基礎設計，可保證獲利，舉辦多場說明會用於推廣及取信投資人。

平台設立初期都能正常交易，等投資人初嘗甜頭陸續加大投資金額後，劉等人即以投資平台遭駭客攻擊為由惡意關閉，導致投資人血本無歸。

全案在去年6月28日至今年2月26日數波查緝，緝獲劉男等21人到案，查扣現金409萬元、電腦主機、筆電、手機、平板、硬碟儲存裝置、金融帳戶及筆記本等贓證物，另由法院裁定財產扣押房地產20筆及金融帳戶款項總計約2500萬元，檢方訊問後，命劉男等涉案人交保。

檢警以數位鑑識方式，調查扣案電磁紀錄儲存設備，發現該等平台經營期間，虛擬寵物交易金額高達數億元，顯示受騙民眾眾多。

刑事局呼籲，假投資詐騙手法多元，投資應循正當管道，勿參與網路不明者邀請加入之投資，若發現疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，以保障自身權益。

有牛樟芝大王之稱的劉威甫，被刑事局中打查出涉嫌利用虛擬寵物平台吸金、詐騙，金額破億元，檢警發動數波搜索，帶回劉等涉案21人。記者陳宏睿／翻攝
有牛樟芝大王之稱的劉威甫，被刑事局中打查出涉嫌利用虛擬寵物平台吸金、詐騙，金額破億元，檢警發動數波搜索，帶回劉等涉案21人。記者陳宏睿／翻攝
有牛樟芝大王之稱的劉威甫，被刑事局中打查出涉嫌利用虛擬寵物平台吸金、詐騙，金額破億元，檢警發動數波搜索，帶回劉等涉案21人。記者陳宏睿／翻攝
有牛樟芝大王之稱的劉威甫，被刑事局中打查出涉嫌利用虛擬寵物平台吸金、詐騙，金額破億元，檢警發動數波搜索，帶回劉等涉案21人。記者陳宏睿／翻攝
有牛樟芝大王之稱的劉威甫，被刑事局中打查出涉嫌利用虛擬寵物平台吸金、詐騙，金額破億元，檢警發動數波搜索，帶回劉等涉案21人。記者陳宏睿／翻攝
有牛樟芝大王之稱的劉威甫，被刑事局中打查出涉嫌利用虛擬寵物平台吸金、詐騙，金額破億元，檢警發動數波搜索，帶回劉等涉案21人。記者陳宏睿／翻攝

吸金 寵物 詐騙

延伸閱讀

涉詐欺歸案！貴婦奈奈男友父黃立雄戴腳環離開北檢 律師揭返台真正原因

「刑事戰將」警官林明佐涉洩密博弈集團還有不明財產 檢方聲押

刑事局警政監涉洩密 中檢黑金主任檢察官親自帶隊搜索

刑事局林姓警政監遭約談 刑事局：勿枉勿縱

相關新聞

影／牛樟芝大王用虛擬寵物吸金 詐騙破億元警逮21人

有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫曾吸金28.5億元，去年間才遭台北地檢署起訴，刑事局中打又查出，劉涉嫌利用「錢鼠投資平台」等...

老牌甲級營造廠副董暗通女會計 6年成功A走2億元

高雄一家知名老字號甲級營造廠副董事長被控暗通女會計，兩人藉偽造支票、浮報工程分潤等方式，暗地搬走公司2億元，犯案多年都無...

「媽媽我跟妳走」她悶死6歲兒 這些因素讓高院決定延押

許姓婦人因感情、經濟等多重因素，2022年10月悶死6歲大的兒子，她持刀自殘被救回，新北地檢署依殺人罪起訴。新北地院國民...

管帳又管印鑑 出納、會計監守自盜難發現

高雄知名營造廠資深女會計，涉嫌監守自盜盜走公司上億元現金，犯行長達六年才被發現，她如何閃過銀行端照會程序，連辦案人員也不...

副董暗通女會計 6年A走2億

高雄一家甲級營造廠副董事長涉暗通女會計，藉由偽造支票、浮報工程分潤等方式，暗地搬走公司二億元，兩人犯案多年無人察覺，直到...

基隆市政府收回饋金未付廢棄物處理費 判賠2418萬元

永盛開發公司2022年向基隆市府申請2418萬餘元廢棄物處理費，並先給市府305萬餘元回饋金，市府以底渣再生粒料不符標準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。