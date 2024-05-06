影／牛樟芝大王用虛擬寵物吸金 詐騙破億元警逮21人

有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫曾吸金28.5億元，去年間才遭台北地檢署起訴，刑事局中打又查出，劉涉嫌利用「錢鼠投資平台」等虛擬寵物投資為題材，向被害人吸金，等到達一定金額後，再佯稱平台遭駭客攻擊，讓被害人蒙受損失，吸金詐騙金額破億元，檢警在今年2月間收網，帶回劉等涉案21人，警詢後依法移送南投地檢署偵辦。

南投地檢署近期偵辦「錢鼠投資平台」人頭帳戶案，由端股檢察官指揮刑事局中打一隊、南投、新北、桃園、花蓮等地科偵隊合組專案小組偵辦，經大量金流交易數據分析及過濾相關資料後，鎖定有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫等人涉案。

檢警調查，劉男曾以「珍菌堂公司」名義吸金，遭台北地檢署起訴，他利用區塊鏈熱潮，在2019年7月至2020年6月間，轉型成立「派特寵物街」、「錢鼠」及「百鳥朝鳳」等虛擬寵物投資平台，宣稱該等平台以區塊鏈為基礎設計，可保證獲利，舉辦多場說明會用於推廣及取信投資人。

平台設立初期都能正常交易，等投資人初嘗甜頭陸續加大投資金額後，劉等人即以投資平台遭駭客攻擊為由惡意關閉，導致投資人血本無歸。

全案在去年6月28日至今年2月26日數波查緝，緝獲劉男等21人到案，查扣現金409萬元、電腦主機、筆電、手機、平板、硬碟儲存裝置、金融帳戶及筆記本等贓證物，另由法院裁定財產扣押房地產20筆及金融帳戶款項總計約2500萬元，檢方訊問後，命劉男等涉案人交保。

檢警以數位鑑識方式，調查扣案電磁紀錄儲存設備，發現該等平台經營期間，虛擬寵物交易金額高達數億元，顯示受騙民眾眾多。