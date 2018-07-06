烏拉圭以拖待變 半全場和是運彩世足高賠好選擇

烏拉圭肯定會全力防堵姆巴佩，法國要靠運動戰搶分恐有難度，運彩半全場和/法國是高賠好選擇。 美聯社

上演青春風暴的「高盧雄雞」法國 ，上一戰遭遇南美強權阿根廷總算甦醒，單場轟入4球展現豪華鋒線火力，逐漸加溫的近況，讓他們此戰就算對上防線滴水不漏的烏拉圭 ，攻破對手大門的機會仍不小。加上歷經上一戰的逆轉，法國隊士氣處於高檔，且主教練德尚必定也看出球隊一些沒做好的缺失，此戰可能會在陣容上稍做微調，以更銳利攻擊組合力圖在正規時間內收拾對手。

對「天藍軍團」烏拉圭來說，蘇亞雷斯 與卡瓦尼 這對雙槍組合無疑他們攻擊的主要武器與取勝保證，可惜現在卻有隱憂傳出。上一戰的致勝功臣卡瓦尼左小腿傷勢不輕，近期都沒參與訓練，且無法正常步行出入，缺席這場關鍵戰役的機會不低，而就算他能趕上此役，恐怕也難拿出與前一戰相同的高檔表現。屋漏偏逢連夜雨，另一位大將蘇亞雷斯近日也在訓練中傳出傷情，雖然應該趕得上此役，但少了卡瓦尼搭配呼應的他，就像沒了左右手，難有良好的發揮。

在雙槍有傷在身下，烏拉圭不太可能和法過拚對攻，而是穩守以拖待變，目標是將比賽帶入延長或PK決勝負，或抓準後半段時間法國心急下伺機尋找機會，而這樣的策略下，防線相當重要。烏拉圭防線雖然前四戰沒在運動戰中被進過球，但這次對手不同等級，相較於葡萄牙是C羅的一人球隊，俄羅斯則只擅長空戰進球，法國的攻擊點點開花，戰力全面，力保不失難度不小。

不過法國並非毫無缺點，上一戰他們3個失球有2個來自定位球，死球防守有隱憂，正好定位球是烏拉圭除防守反擊外主要的進球方式，他們若能把握機會的話，還是有機會有破門演出，但恐怕不會超過一球。

兩軍世界盃賽場三度交手法國沒贏過，這次會是最好機會，法國控制大部分場面可以預期，但勢必陷入苦戰，大勝不太可能，比數應該落在2：1、1：0、2：0可考慮法國不讓分投注，過盤略有風險。另外兩軍上半場相對會以保守互探虛實為主，半全場和/法國則是想投資高賠的不錯選擇。

大小球方面，雖然略看小球方向，但小球賠率不太好看，且最有可能的進球數是2球，而若烏拉圭有破門的話就有可能達到3球，所以2-3球是可以一搏的選項。

本場推薦：法國不讓勝/總進球數2-3球