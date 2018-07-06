烏拉圭以拖待變 半全場和是運彩世足高賠好選擇
上演青春風暴的「高盧雄雞」法國，上一戰遭遇南美強權阿根廷總算甦醒，單場轟入4球展現豪華鋒線火力，逐漸加溫的近況，讓他們此戰就算對上防線滴水不漏的烏拉圭，攻破對手大門的機會仍不小。加上歷經上一戰的逆轉，法國隊士氣處於高檔，且主教練德尚必定也看出球隊一些沒做好的缺失，此戰可能會在陣容上稍做微調，以更銳利攻擊組合力圖在正規時間內收拾對手。
對「天藍軍團」烏拉圭來說，蘇亞雷斯與卡瓦尼這對雙槍組合無疑他們攻擊的主要武器與取勝保證，可惜現在卻有隱憂傳出。上一戰的致勝功臣卡瓦尼左小腿傷勢不輕，近期都沒參與訓練，且無法正常步行出入，缺席這場關鍵戰役的機會不低，而就算他能趕上此役，恐怕也難拿出與前一戰相同的高檔表現。屋漏偏逢連夜雨，另一位大將蘇亞雷斯近日也在訓練中傳出傷情，雖然應該趕得上此役，但少了卡瓦尼搭配呼應的他，就像沒了左右手，難有良好的發揮。
在雙槍有傷在身下，烏拉圭不太可能和法過拚對攻，而是穩守以拖待變，目標是將比賽帶入延長或PK決勝負，或抓準後半段時間法國心急下伺機尋找機會，而這樣的策略下，防線相當重要。烏拉圭防線雖然前四戰沒在運動戰中被進過球，但這次對手不同等級，相較於葡萄牙是C羅的一人球隊，俄羅斯則只擅長空戰進球，法國的攻擊點點開花，戰力全面，力保不失難度不小。
不過法國並非毫無缺點，上一戰他們3個失球有2個來自定位球，死球防守有隱憂，正好定位球是烏拉圭除防守反擊外主要的進球方式，他們若能把握機會的話，還是有機會有破門演出，但恐怕不會超過一球。
兩軍世界盃賽場三度交手法國沒贏過，這次會是最好機會，法國控制大部分場面可以預期，但勢必陷入苦戰，大勝不太可能，比數應該落在2：1、1：0、2：0可考慮法國不讓分投注，過盤略有風險。另外兩軍上半場相對會以保守互探虛實為主，半全場和/法國則是想投資高賠的不錯選擇。
大小球方面，雖然略看小球方向，但小球賠率不太好看，且最有可能的進球數是2球，而若烏拉圭有破門的話就有可能達到3球，所以2-3球是可以一搏的選項。