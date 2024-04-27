滯留鋒徘徊全台雷雨 吳德榮：今明兩天慎防對流致災

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨對流雲系在巴士海峽及台灣西南方海面，其高層砧狀雲擴及台灣上空，伴隨弱降水回波，昨晚至今晨為降雨空檔。

吳德榮表示，今、明兩天滯留鋒持續在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定，應慎防對流系統，伴隨雷擊、強風、瞬間大雨等小範圍劇烈天氣致災；當其能量耗盡或離開後，也會有空檔出現。明晚降雨停歇。

氣溫部分，今天北部20至30度，中部21至31度，南部21至32度，東部20至31度。

下周一至周二上午滯留鋒北移，有較長的空檔；吳德榮表示，晴時多雲、氣溫升、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。

下周二下午起鋒面接近，吳德榮表示，下周三、周四滯留鋒在台灣附近徘徊，為另一波不穩定、易有中小尺度對流系統發展的天氣，應持續觀察。下周五、周六滯留鋒遠離，天氣好轉、午後近山區有局部短暫陣雨的機率。