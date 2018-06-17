勒夫領德國拚連霸 戰力更勝當年仍存三大隱憂

「我可以想像，我們正在開創一個屬於德國 價值的足球時代。」-姚阿幸‧勒夫

這是<德意志領導>一書封面上，記載德國現任總教練勒夫(Löw)說過的一句話。看似高傲，其實是一種努力過後流露出的自信。身為成功十年磨一劍的操刀手，他絕對有資格說這段話。德國目前世界排名第一，不僅是本屆世足 衛冕軍，更是足壇近年來的傳統強權，能形塑出這支偉大戰隊並建立起新一套的足球價值，這場足球革命的推手-勒夫功不可沒。

勒夫主帥的位子一坐就是14年，從青訓開始改造，創造強盛的德國。 美聯社

千禧年那屆歐國盃，德國大敗而回，高階管理層痛定思痛大刀闊斧改革，當中最關鍵的就是厚植青訓系統，這項政策造就了德國近年來如雨後春筍般源源不絕冒出的優秀人才。2004年「黃金轟炸機」克林斯曼(Klinsmann)意外地接下帥印，成為德國足球革命的重要始祖，勒夫在因緣際會下加入他的團隊成為助教，一同朝創造德國價值的足球時代打拚。2006年勒夫接手帥位，德國的足球變革持續挺進，最終在2014年嘗到開花結果的甜美結局。

勒夫主帥的位子一坐就是14年，他強調的「進攻足球」與「四後衛鏈」兩大理念，不僅是日耳曼大軍屹立不搖的重要核心，更成為當今足壇顯學。本屆世足賽德國在他領導下來勢洶洶，依舊被看好有機會奪冠完成連霸。然而在三線戰力感覺較上屆更加完整下，他們還是有著一些不穩定因素值得注意。

羅伊斯助陣邊路戰力增 老少箭頭表現左右戰局

羅伊斯將是德國此次主要箭頭，要補足四年前因傷無緣參賽的遺憾。 歐新社

鋒線上，29歲帥哥羅伊斯(Reus)這次總算沒再讓四年前憾事重演，健康前進俄羅斯，他速度飛快且射術精湛，在左路破壞力驚人，最後一場熱身賽曾多次策動具威脅性的攻勢並有助功演出，多特一哥強勢助陣，使德國邊路進攻戰力倍增且更具侵略性。

右路方面，應該會由精神領袖穆勒 (Müller)來擔綱，他雖非傳統邊鋒出身，衝刺與突破能力或許有限，但他勤於跑動且門前嗅覺敏銳，並擅長小組搭配助攻隊友，依舊是鋒線上倚重的靈魂人物，且他踢法多元能勝任前場多個位子，是教練戰術安排上的萬金油。而若穆勒支援影子前鋒或前腰等中路位子，德國還有一項祕密武器，那就是來自「大巴黎」的德拉克斯勒( Draxler)，這位24歲的傳統型邊鋒，不僅盤帶高超，速度與突破能力也很驚人，還具遠射與操刀自由球能力，更重要的是他左右兩路都能踢，可出任先發右翼，也可在落後時登場突擊非常好用。只是他本季聯賽上場空間受到壓縮，在場上偶有起伏過大的毛病，這是使用他須承受的風險。

穆勒是2010年世足賽金靴獎得主，此次已是連續第三屆入選，也成為德國的精神領袖。 美聯社

箭頭方面，勒夫這次有別於以往僅帶一位中鋒的傳統，選了一老一少的好手做為雙保險，想避免兩年前歐國盃因高美斯(Gómez)傷退而無箭頭可用的窘境，但兩人終究不是四年前那位沙場老將K神克洛澤( Klose)，效果如何有待檢驗。年僅22歲的維爾納(Werner)，去年在聯合會盃大放異彩，奪下金靴獎並助德國拿下冠軍。今年賽季他表現也十分出色，因此最後階段力壓本季在拜仁上場空間受阻的瓦格納(Wagner)而獲青睞。他速度快且門前嗅覺敏銳，被視為德國長期缺乏傳統型強力箭頭下的新希望，他在最後一場熱身賽就曾漂亮搶點攻破對手大門，有望搶下先發機會，能否頂住壓力扛起攻城掠地任務，是德國能走多遠的關鍵。然而他是邊鋒出身，身材與對抗性不具優勢，能起到支點型中鋒的效果恐怕有限。而另一位老將高美斯一直是主教練勒夫的愛將，兩年前歐國盃他曾有出色表現，不過這次應該會擔任板凳暴徒的角色。雖年華已過腳下功夫也並非突出，但他身材高大又經驗老道，搶點與牽制能力很突出，會是球隊陷入困境時突破僵局的一大法寶。

中場鐵三角扛霸子 力拚衛冕最大本錢

由克羅斯(Kroos)、赫迪拉(Khedira)、厄齊爾 (Özil)三位頂級聯賽球星所組成的中場鐵三角，是勒夫4-2-3-1陣形體系中的核心靈魂。特別是克羅斯與赫迪拉所搭檔的雙後腰(防守中場)位子上，不僅需負責掌握節奏與梳理場上球路流動，還要扛下攔截掃蕩的防守大任，工作吃重，不過兩人球風與個人技術特點剛好相互彌補。效力皇馬的克羅斯中場創造力一流，精準的傳球與經驗老道的洞悉比賽能力，能帶給鋒線更多機會，並使組織進攻增添滲透力。而來自尤文的赫迪拉防守兇悍且鏟斷精準，將肩負起盯防對手頭號球星的重任，有他鞏固中場屏障，將為德國後防多添一分保障。兩者一攻一守的完美配合，使德國中場攻防轉換的關鍵樞紐更加無懈可擊。

老將克羅斯(左)中場創造力一流；23歲小將基米希(右)則適時頂上老隊長拉姆退休後的右後衛空缺，一攻一守形成互補。 歐新社

前腰(攻擊中場)位子上，勒夫屬意的主力先發厄齊爾足下功夫了得且腳法細膩，常能傳出一箭穿心的完美助攻，有他穿針引線德國的攻勢將更加流暢。另外他是陣中稀有的左腳球員，其與克羅斯一左一右在操刀自由球上將有更多選擇，戰術打法的設計也能有所變化。在有三名世界級大將共組黃金鐵三角力扛下，德國本屆中場戰力豪華，是他們力拚衛冕的最大本錢。而替補方面日耳曼大軍的板凳深度也很充足，兩位90後的好手格雷茨卡(Goretzka)、京多安(Gundogan)本季表現亮眼，將會是輪換上好用的活棋。另一位來自豪門拜仁的魯迪( Rudy)，雖入選小有爭議，但其防守功力優異，會是球隊領先增添中後場防禦能力的最好選擇。

大將傷癒防線更穩固 邊衛新生代強勢接班

後防大將博阿騰(Boateng)及時傷癒，為德國防線注入一劑定海神針，其與聯賽隊友胡梅爾斯(Hummels)搭檔的黃金中衛組合，堪稱世界頂級，連C羅、梅西等一流射手要越雷池一步都不容易。兩人不管在高空球爭頂解圍，還是地面球剷斷攔截都很強勢、及時、準確，且兼具閱讀比賽的能力與智慧，並非僅靠身材踢球，是足壇少有的技術型中衛，在一黑一白正值生涯顛峰的勇將把手下，德國的防線可說是固若金湯，安定感十足。然而看似穩定的後防卻還是有著隱憂，兩位主要替補蘇勒(Süle)與呂迪格(Rüdiger)年紀尚輕大賽經驗有限，能否頂住臨場龐大壓力正常發揮有待觀察。兩人在近期熱身賽表現並不穩定，呂迪格曾在比賽中犯錯導致失球，而蘇勒最後一場交手沙烏地阿拉伯的賽事中替補上場，但他的表現荒腔走板，多次把球門前搞得險象環生，總教練勒夫對此相當不滿。若黃金中衛不幸在賽事中遭遇傷病，替補戰力不穩將成最大隱憂。

厄齊爾(右)，赫迪拉 (左) 與博阿騰(右)是德國攻防三大主力。 歐新社

23歲小將基米希(Kimmich)強勢崛起，適時頂上老隊長拉姆退休後的右後衛空缺，他不僅防守硬朗兇悍，還具強烈前插進攻欲望及高品質傳中球，使他不只能在四後衛鏈中起到防守作用，還能透過邊路突破創造更多機會，今年歐冠半決賽對上強權皇馬他甚至有進球演出，全方位身手讓他成為隊上不可或缺的要角。而左後衛部分，赫克托( Hector)雖不像基米希愛參與進攻，但他攻守均衡，且近期表現穩定，將會是左邊衛先發的不動人選，他球風實而不華，是德國講究團隊足球的重要螺絲釘。這組左右邊衛的搭檔雖說不上完美無瑕，但確實算堪用，基米希的攻擊天份能為德國稍嫌偏弱的右翼進攻帶來更多色彩，而赫克托優異的防守則能讓防線更加穩固，目前陣中並無人能完全取代他們，兩位戰將的首要目標是能健康出賽，否則有人倒下，德國的四後衛鏈將陷入缺一腳的危機。

熱身賽走來跌跌撞撞 日耳曼大軍破魔咒具挑戰

除了陣容實力上的因素外，還有幾個隱憂也是德國需要克服的。首先是熱身賽警訊，他們近期友誼賽表現並不理想，雖最後一場以2：1小勝沙烏地阿拉伯，終止一波五連不勝，但內容依舊不佳。雖勒夫不在乎結果，而是過程中的磨合，但這幾場比賽看下來德國並未百分之百整合，這是他們的隱憂之一。

第二是選材單一的問題，勒夫選人通常都挑適合自己體系的球員，但這造成球員間同質性過高的問題，像瓦格納和薩內(Sane)兩位好手這次都因個人主義過重不適合團隊作戰而落選。然而短期賽這種個人打法特殊的球員往往能起到板凳奇兵的效果，沒選入這兩位特色鮮明的選手，若最後德國無法奪冠，可能難逃輿論指責。

厄齊爾（左）和京多安(右)因一張合照捲入政治風暴，讓德國總教練勒夫(中)還得向球迷請求，比賽開打後別噓兩人。 美聯社

第三是團結的問題，德國陣中兩位土耳其裔球員--厄齊爾與京多安之前因與土耳其總統合照掀起反彈，友誼賽還遭自家球迷狂噓，雖勒夫力挺子弟兵，但是否影響更衣室氛圍很難說。第四是傷兵問題，主力中場厄齊爾有膝傷在身，發揮多少有所影響，而當家門將諾伊爾(Neuer)雖傷癒歸隊，但他已有長時間沒比賽，能否保持傷前的水準是德國奪冠的另一大關鍵。最後是魔咒的考驗，世足近五十年都沒球隊能完成衛冕霸業，這次德國必須拿出超高水準表現，才能在「森巴軍團」、「高盧戰隊」等強敵環伺下再捧金盃。