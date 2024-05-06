台中國1接台74線交流道13日通車 楊瓊瓔：再辛苦都值得

國道1號銜接台74線交流道工程歷時14年，將於13日完工通車，通車後可疏通大雅交流道周圍車潮，為地方交通省下近30分鐘路程。立委楊瓊瓔指出，她與前立委蔡錦隆爭取下，當年時任交通部長毛治國拍板，由高公局全額負擔興建，如今工程將完工，能看見台中交通關鍵升級，「再辛苦都值得。」

台中大雅系統交流道為國道一號、台74線交流樞紐，不少民眾要改行駛不同道路系統時，皆需下至平面道路，在轉換至交流道系統，導致環中路（松竹路、崇德路段）車流時常壅塞，影響西屯、北屯、潭子、大雅等交通路況，當地民眾也總向各機關抱怨，在尖峰時段行經中清路時，就需塞車至少約30分鐘時間，根本就是交通黑暗期。

楊瓊瓔指出，該工程在縣市尚未合併前，由前立委蔡錦隆爭取做可行性評估，但中央、地方在可行性評估、工程計畫上意見分歧，她與蔡二人爭取，時任交通部長毛治國拍板，由高公局收回重新辦理規畫，並改以系統交流道方式，銜接國道1號及台74線，工程、用地費也由中央全額負擔。

楊瓊瓔提到，此案14年、3度改計畫，橫跨4屆政局，期間2次工程預算大調整，總經費從46.09億元修正為62.605億元，能打通台中「3環（國道1、3、4號及台74線）外、中、內環」路網，換來國1到崇德、西屯匝道預估能省下約30分鐘路程，再辛苦都值得。

高公局副局長彭煥儒表示，本工程於國道1號172K，設置「南出、北入」匝道，沿員寶庄圳布設高架橋，再銜接台74線、增設東西向4支進出匝道，可紓解國道1號大雅、台中及南屯三處交流道及其聯絡道的交通壅塞。

中市交通局副局長江俊良表示，5月13日剛通車後，附近的市區道路恐有交通量變化，會檢視相關變化情形，適時檢討修正紅綠燈秒數，讓車流更順暢。

此外，楊瓊瓔指出，她也與立法院副院長爭取，國1后里（160.6K）至大雅系統交流道（173.1K）雙向各拓寬1車道，為雙向8車道，解決國1后里至大雅路段壅塞問題。