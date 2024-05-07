萊爾富3款「究餡麵包」餡料升級新登場！「抹茶紅豆、復古牛奶糖、香濃咖啡」各有風味

超商麵包是早餐、下午茶、消夜的便利首選之一，萊爾富看好大眾對麵包的熱愛，即日起推出3款全新口味的「究餡麵包」。萊爾富表示，繼去年5月推出「究餡麵包」廣受好評，平均月銷量賣逾15萬個，萊爾富也看準消費者對於麵包內餡口感與份量感的重視，今年「究餡麵包」更由內到外全面升級，除了將麵糰經由高溫短時間燒成，讓麵包體更蓬鬆柔軟外，內餡亦增量20%。

萊爾富新推出的「究餡－抹茶紅豆」嚴選日本靜岡抹茶粉搭配特調紅豆奶油霜，是過於甜膩的大人系麵包，售價38元；甜食控可選擇「究餡－復古牛奶糖」，以特調奶香與焦糖經典結合，讓麵包更香濃美味，售價38元；還有富含咖啡香氣的「究餡－香濃咖啡」，以濃郁咖啡香配上特調奶油餡，售價38元。