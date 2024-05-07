5月7日世界氣喘日 GSK呼應環保「一政策」年減6噸碳排

今年5月7日是世界氣喘日，減少吸入灰塵等懸浮微粒可降低氣喘患者的發病率，但需要各大企業共同努力環保減少碳排。GSK台灣總經理余慧明表示，GSK為呼應政府「綠色醫療環保」，首度實施藥品仿單電子化，每年省下70萬張仿單，減少6160公斤的二氧化碳排放，未來更投資10億英鎊，目標2030年達成淨零碳排目標。

全球氣喘倡議組織（GINA）為提升氣喘認知及照護，將每年5月第1個禮拜的星期二訂為世界氣喘日，今年在5月7日，主題是「氣喘衛教賦能」，呼籲氣喘病人學習管理自身疾病及了解就醫的時機，才可以有效降低氣喘發病率及死亡率。

衛福部國健署更表示，許多風險因素會影響氣喘控制，進而誘發氣喘症狀，若能減少曝露誘發環境，可降低發病率。建議氣喘病人減少吸入灰塵、塵蟎、黴菌、動物毛髮等過敏原，應定期清潔居家環境，而菸害、氣溫變化、刺激性味道等非過敏原也是常見的誘發因子，並配戴口罩，減少吸入冷空氣、二手菸、氣味強烈的噴霧劑及香水等，以降低氣喘發作風險。

為了減少碳排，也仰賴全球企業共同努力。余慧明表示，GSK實施藥品仿單電子化，GSK主動呼應政府的「醫療綠色環保」的政策，目前現行疫苗的仿單電子化，每年就省下超過70萬張仿單，約少砍了 82棵樹木，約減少超過6160公斤二氧化碳的排放。

GSK採用基於科學的目標方法來衡量營運對自然的影響，GSK工廠均採用100% 再生電力並實施良好的水資源管理；GSK全球銷售代表 100% 採用永續來源的材料，杜絕森林砍伐，並過渡到未來要 100% 使用電動車。在2020年至2030年期間，GSK將投資10億英鎊來實現淨零排放目標。