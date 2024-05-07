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高雄楠梓首件捷運聯開案 將邀日本名建築師隈研吾設計

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄楠梓首件捷運聯開案評選出爐，捷運R20後勁站基地將開發2棟地下5層，及地上分別為16、24層的住辦、住商大樓。圖／高雄市捷運局提供
高雄楠梓首件捷運聯開案評選出爐，捷運R20後勁站基地將開發2棟地下5層，及地上分別為16、24層的住辦、住商大樓。圖／高雄市捷運局提供

高雄楠梓首件捷運聯開案評選出爐，捷運R20後勁站土地開發案，由鑲揚及福裕2家公司合組的申請團隊取得投資權，將邀請日本知名建築師隈研吾參與設計，開發2棟地下5層，及地上分別為16、24層的住辦、住商大樓，命名為「R20楠梓科技之星」。

高雄市政府捷運局日前辦理「高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案」開發建議書綜合評選作業，最終由鑲揚國際開發公司及福裕事業公司合組申請團隊獲選最優申請人，取得投資權，基地面積約1658坪、建蔽率60%、容積率420%。

捷運局長吳義隆表示，基地位於楠梓區加昌路與海專路交叉路口，鄰近高科大楠梓校區、高雄都會公園、楠梓科技園區、南科高雄第三園區及國道交流道，區位條件優異，後續還有產業成長帶動的人口紅利。

捷運局表示，這是高雄捷運聯開案首次請到國際級建築大師親自操刀。大樓將設立捷運R20出口立體連通道，規畫打造為空中藝術綠廊道。開發後市府分回部分樓地板，將作為楠梓第二行政中心，便利民眾洽公並提升辦公環境品質，申請人也承諾會取得綠建築、智慧建築及耐震標章。

捷運局目前也持續盤點全市捷運及輕軌沿線具開發潛力基地，除上個月底簽約的O13、Y10二案，及正在進行審標作業的R20案，還有公告招商案件的Y15、O10／Y18衛武營站等2個指標個案。未來也會陸續推出RK1（東基地）及O9技擊館站等具區位優勢的開發基地。

高雄楠梓首件捷運聯開案評選出爐，大樓將設立捷運R20出口立體連通道，規畫打造為空中藝術綠廊道。圖／高雄市捷運局提供
高雄楠梓首件捷運聯開案評選出爐，大樓將設立捷運R20出口立體連通道，規畫打造為空中藝術綠廊道。圖／高雄市捷運局提供
高雄楠梓首件捷運聯開案評選出爐，捷運R20後勁站基地將開發2棟地下5層，及地上分別為16、24層的住辦、住商大樓。圖／高雄市捷運局提供
高雄楠梓首件捷運聯開案評選出爐，捷運R20後勁站基地將開發2棟地下5層，及地上分別為16、24層的住辦、住商大樓。圖／高雄市捷運局提供

團隊 建築師 高雄捷運

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