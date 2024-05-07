台南小學生揭「黑砂」驚人身價 體會環境永續的重要性
台南市南大附小彩虹斑馬團隊執行教育部戶外教育計畫，師生前往雲林口湖、嘉義布袋探索文蛤的一生。在文蛤教父曾明村指導下，學童看到體積小到跟細砂一樣大，俗稱「黑砂」的文蛤苗，從採收、篩選、打粒、算粒、秤斤、篩網分級，近距離學習，學生都說太好玩了。
來到口湖探索文蛤苗，讓孩子猜猜這堆「砂」值多少錢？學童從千猜到萬，再猜到十萬、百萬，竟然還「太少」。口湖文蛤苗業者曾明村說，黑砂採收後先經過水洗篩選汰除雜質，瀝乾水分後再充分拌攪，拿採樣棒從不同位置採樣2台分重（0.75公克）進行算粒。
學生張維靖算粒後說，眼前這小堆黑砂價值竟然高達300多萬，載送的小貨車秒變「運鈔車」。學生郭珈茵也分享，曾明村鼓勵他們要好好讀書，且要有好的品格，「做生意有信用才能長長久久」。
2022年獲選為全球百大目的地永續故事獎的布袋好美里盛產文蛤，自稱蛤蜊娘的好美農漁產業經理鄭怡雯，介紹引海水養殖文蛤的水利設施、文蛤養殖池的整池曝曬，以及培養光合菌把文蛤池中有害的氨、氮、硫酸氫吸收掉；她表示，養殖文蛤是辛苦的工作，希望大家能珍惜得來不易的食材。
指導老師張景傑說，文蛤苗從養殖場、黑砂、一分、二分半、成蛤，需經4次搬家，文蛤教父曾明村指導學生認識文蛤產業鏈，是孩子很珍貴的學習機會。好美里的沙灘復育運動，經過10年努力，除了將沙灘面積拓增25公頃，也避免飛沙影響文蛤池，學童也體會到環境永續的重要性。
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