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陸使館遭美軍轟炸25周年 習近平：不會讓歷史悲劇重演

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家主席習近平7日將前往塞爾維亞進行國事訪問。（路透）
大陸國家主席習近平7日將前往塞爾維亞進行國事訪問。（路透）

5月7日是中國駐前南斯拉夫大使館遭美軍轟炸25周年紀念日。大陸國家主習近平當日在塞爾維亞展《政治報》發表署名文章，強調「中國人民珍視和平，但絕不會讓歷史悲劇重演。」習近平隨後將前往塞爾維亞展開國事訪問。

習近平在題為〈讓鐵桿友誼之光照亮中塞合作之路〉的文章中首先指出，兩國全面戰略夥伴關係不斷走深走實；堅持互惠互利、互幫互助、互學互鑑。

文章表示，中塞之間長期友好交往和互利合作充分，說明兩國關係不斷深化發展順應歷史潮流，符合人民根本利益。習近平指出，願通過這次訪問，與塞方一起發揚光中塞「鐵桿友誼」，以實在行動造福兩國人民，促進世界和平和發展。

習近平文中提到，北約在25年前悍然轟炸中國駐駐南斯拉夫大使館，「中國人民不會讓歷史悲劇重演，中塞兩國人民用鮮血凝成的友誼成為兩國人民的共同記憶，將激勵雙方一道闊步前行。」

北約美軍在1999年5月7日向中國駐南斯拉夫大使館發射飛彈，造成3名大陸記者邵雲環、許杏虎和朱穎死亡，至少20人受傷。該行動未經聯合國授權，也是北約首次未經聯合國安理會批准使用武力。

當時大陸國家副主席胡錦濤批評美方「違背國際法和國際關係準則的罪惡行徑，激起中國人民的極大憤慨」，並引發中國大陸學生走上北京街頭，聚集在美國大使館外抗議，為六四後最大規模示威。

習近平2016年首次訪問塞爾維亞，也曾在塞爾維亞《政治報》和新南斯拉夫通訊社發表文章，文中指出，雙方應該在聯合國等國際組織和機構中相互配合，在重大國際和地區問題上照顧彼此關切，但並未提及北約轟炸南斯拉夫大使館一事。

北約 大使館 習近平

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