環保造假？民眾分類垃圾後「回收仍被丟進垃圾堆」

民眾認真分類好的回收資源，居然都被負責回收的清潔公司直接丟進垃圾堆！

先前調查顯示，高達91.8%民眾會進行資源回收。不過送到資源回收中心之後，卻常常被負責的清潔公司直接又當成垃圾全部丟掉！

記者實地詢問清潔人員發現，這個情況已經持續多年，枉費許多民眾多年以來都很認真進行垃圾分類，卻不知道自己只是無端浪費時間。政府高喊永續，但是環保政策卻脫離實際，而且一直沒有被認真面對。

實地觀察許多大樓的垃圾間，發現多數民眾都很認真進行垃圾分類，把可回收的塑膠類分別放入資源回收桶。

不過清潔人員一來，就把很多回收桶內的回收資源，直接就丟進大垃圾車；還有清潔公司直接把整桶回收資源都丟進大垃圾桶。

觀察被丟棄的回收資源，多數是透明的薄塑膠。

清潔人員甚至會跟住戶說，那些透明的、薄的資源回收物都沒有用，甚至還告訴民眾以後直接當垃圾丟，不然他們還要再花時間挑出來。

環保局人員表示，清潔公司的做法違反規定，民眾如果發現可以打電話檢舉，環保局會派員抽查，查到就會處罰業者。

先前有報導指出，回收標誌1到7號裡面，3號跟7號的回收價值最低，所以經常被清潔公司丟棄。其中3號是PVC，回收價值低，但是燃燒會產生戴奧辛。至於7號，包括了常見的雞蛋透明塑膠盒，因為回收不具經濟效益，更常被直接當成垃圾燒掉。

記者發現，透明薄塑膠裡面，有很多其實是可回收的1號，但是清潔人員似乎是直接把所有透明薄塑膠都當垃圾丟掉。

環保政策分類，詳細是好意，但不能真正落實，結果就是浪費許多民眾的垃圾分類時間，然後大家還以為都在進行資源回收。不能落實的政策到底該怎麼辦？已經從環保署升格的環境部，或許應該認真想清楚。

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