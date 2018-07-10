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隔52年再被看好奪冠 英主帥：會比當年更瘋狂

聯合報 記者劉肇育╱即時報導
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英格蘭教頭紹斯蓋特(左)擁抱球員。 美聯社
英格蘭教頭紹斯蓋特(左)擁抱球員。 美聯社
「三獅軍團」英格蘭在俄羅斯世足賽闖進隊史第3度的四強賽，並且被看好有機會繼1966年後首度捧起冠軍金盃，球隊總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）指出，如今年英格蘭最終能如願戴著冠軍回國，肯定會帶動比1966年時更加瘋狂的冠軍風潮。

身為現代足球發源地的英格蘭，1966年以地主身分在世足賽上一路殺進冠軍賽，不過卻與當時的西德隊拚戰到延長賽後，出現世足賽史上的「第三球」事件，而英格蘭也靠著這一球取得領先，最終以4：2驚險奪勝，在地主球迷面前奪得隊史首座的世足賽金盃。

近幾屆世足賽英格蘭在總是雷聲大雨點小的情況下，今年總算再度重返四強賽，加上不少冠軍熱門都已提前出局，讓英格蘭的奪冠呼聲愈發高漲，甚至不少媒體都打出了「足球回家」的口號，表達對於英格蘭奪冠的高度期待。

而身為昔日英格蘭國家足球隊成員，並參與過1998年世足賽的英格蘭現任總教練邵斯蓋特則是認為，如果今年英格蘭能抱回冠軍，勢必會影發另外一波冠軍風潮， 「 隊上有人 接觸過當年這批冠軍球員，聊過他們是如何被各界銘記和尊重著，而當我開始與國家隊共事時，我們也談過一些願景，以及想要取得的成就。」

邵斯蓋特指出，英格蘭當年奪冠成員享盡各種榮耀，包括以他們的名字為街道命名等等，甚至有不少國腳都在訓練營中接受過這批球員的指導， 「我也曾和他們當中的不少人見過面，完全能夠理解他們是為何受到尊重。」

邵斯蓋特最後強調，如果今年英格蘭真能抱回冠軍金盃，肯定會影響更大的轟動，「毫無疑問的，如果今年奪冠肯定會更加瘋狂，因為現在社群媒體盛行，這會在全球間產生更大的影響力。」

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