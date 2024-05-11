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金山磺港蹦火仔加入傳承新血 5月起推出海陸3路線限定遊程

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
北海岸「蹦火仔」是新北獨特文化資產之一。圖／富吉268號提供，攝影：沈伯郡
北海岸「蹦火仔」是新北獨特文化資產之一。圖／富吉268號提供，攝影：沈伯郡

北海岸「蹦火仔」是新北獨特文化資產之一，新北市漁業處表示，今年有蹦火新血-鴻昌168號加入傳承行列，5月至9月推出海陸3種限定遊程，民眾可以親眼目睹蹦火漁法的過程，享受一場難忘視覺饗宴。

「磺港漁火」是早期的金山八景之一，漁船透過點燃磺石發出強光，以吸引趨光性的青鱗魚瞬間躍出水面，形成如同星光閃爍的壯觀景象，噴火技術捕撈的畫面，也曾登上「國家地理雜誌」獲得攝影金牌，是新北市極具特色的地方文化。

漁業處表示，今年有蹦火新血-鴻昌168號的加入，由磺港在地船長張家誠及合夥承接，並修建昔日的蹦火漁船，由76歲的前蹦火漁船長王華昌及前火長李克通，親自傳授蹦火仔技法，與最年輕火長簡士凱所經營的富吉268號，一起將蹦火仔的捕魚技法與文化精神延續下去。

隨著青鱗魚汛期到來，蹦火漁船5月到9月推出海上蹦火遊程，提供蹦火漁法解說以及海上蹦火仔觀賞之外，還帶領民眾搭船出海兜風，至北海岸知名海景如燭台雙嶼等周邊地形景點拍照，更有釣小卷或其他當令魚種的海釣體驗。

另也透過曬魚乾教學、挑扁擔體驗走讀魚路古道，與DIY手作蹦火特色沙畫或明信片，邀請民眾體驗漁村生活及感受魚路古道的歷史風采，共有海上、陸上及海陸雙響等3種期間限定遊程，價格650元至2300元之間，還可加購精美的木製蹦火漁船立體拼圖，遊程皆採預約報名制，資訊可至蹦火漁船臉書粉專查詢。

漁業處表示，為了保存百年傳統漁法「蹦火仔」，與金山區漁會合作輔導蹦火漁船成立「蹦火合作社」，將蹦火仔體驗結合在地特色及專業導覽，加深對蹦火漁業文化的認識，進而永續傳承「蹦火仔」的漁人精神並將漁業與觀光結合，提升蹦火漁業知名度，增加漁船主展演收入。

北海岸「蹦火仔」是新北獨特文化資產之一。圖／富吉268號提供，攝影：沈伯郡
北海岸「蹦火仔」是新北獨特文化資產之一。圖／富吉268號提供，攝影：沈伯郡

蹦火仔 金山

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