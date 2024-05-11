健保總額制何去何從？台大院長提解方：別讓醫療體系苦撐
全民健保制度即將邁入30年，隨人口老化、新藥發展等原因，總額制度面臨挑戰，各界傳出廢除總額制聲音，健保未來何去何從備受考驗。台大醫院院長吳明賢說，總額制在全球均面臨效能、效率變差的問題，台灣靠著第一線醫護苦撐，但已面臨世代轉變，年輕醫師流向能夠兼顧生活的科別，亟須制度改革，別讓財務壓力都加諸醫療系統之上。
吳明賢表示，歐美國家只要是實施公醫制、總額制，效能一定會變差，英國爆發醫師離職潮，加拿大病人必須自費至美國才動得了手術；台灣過去尚未出現類似狀況，是因為人口結構尚未進入超高齡社會，健保成長勉強可以支應，加上戰後嬰兒潮世代把行醫作為志業，較有使命感、責任心，一路苦撐至今。
「年輕世代想法不同，重視自身權利，以及工作與生活的平衡，這是人性。」吳明賢表示，若制度設計沒有讓有價值的醫療行為獲得價格肯定，年輕醫師流向待遇佳、工作內容輕省，能兼顧私人生活的科別，將是必然現象，以韓國為例，年輕醫師選擇醫美、五官科的人最多，這卻讓內、外、兒婦、急等科別面臨人力缺口。
當總額制度跟不上醫療利用率成長，台灣健保改革應如何進行？吳明賢提出鄰近國家作法，新加坡、中國大陸是把「總額」制度放在個人身上，每位民眾每年有一定額度醫療費用，超過額度者就必須自費，或以個人保險補足；反觀台灣健保總額包山包海，把總額財務壓力都壓在醫療系統，而非民眾身上。
吳明賢表示，在醫療院所不得拒絕病人的前提下，多年來健保制度已養成病患「對醫療體系予取予求，對自身要求卻低」的現象，年輕醫師不願走上困難科別的原因，除生活型態較為辛苦外，也因為面對的患者常不知感恩，認為繳了保費就要盡可能享受資源，這對醫療體系，甚至醫學教育都是一大衝擊，令人憂心。
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