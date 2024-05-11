農曆4月運勢兩樣情！虎、豬易惹禍上身 3生肖超好運獲貴人相助

農曆4月春華盛放，萬物生機勃勃，不過天象時而好轉，時而烏雲罩頂，生肖們在此時節也迎來了變化莫測的考驗。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分享，有的生肖迎來連連好運、事事順利，生活春風得意，但也有生肖慘遭烏雲罩頂、運勢不濟，導致困難重重，該如何從挑戰中成長、從困境中突破，也成為這些生肖的試煉。

【烏雲罩頂生肖】

生肖虎

農曆四月要格外留心，朋友中恐出現有人搞小動作、背後捅刀等狀況，須留意人際關係，勿隨意相信人，以免遭朋友背叛而陷入麻煩。此外，言行舉止也要避免得罪人，一旦招惹麻煩，後果不堪設想。財運方面不甚順遂，應暫時避免股票或其他投資，以免虧損慘重。工作上可能會碰到挑戰和波折，唯有保持謙虛心態、處事從容，才能夠平穩度過困難。

生肖豬

農曆四月的運勢稍嫌不佳，需要格外小心行事，並切記勿過度勞累，盡量避免與他人發生爭執，以免招惹麻煩。除此之外，要注意災害的發生，外出時更應該特別留心。財務方面恐出現入不敷出的情況，因此須謹慎控制開支，盡量節省。不過工作相對穩定，只要繼續努力，就能夠克服所遇到的困難。

【好運連連生肖】

生肖鼠

農曆四月的運勢相當不錯，有幸得到貴人幫助，將為工作帶來新的機會和合作夥伴，務必抓住這些機會。財運方面也不錯，有機會增加收入，須密切留意投資或理財方面的良好機會。不過也要謹慎行事，注意別被貪心蒙蔽了雙眼。工作上或許會遇到小挑戰，但不用太擔心，這些問題都會迎刃而解。

生肖猴

農曆四月的運氣非常好，只要持之以恆、勇敢前進，就會迎來美好的結果。獲得貴人支持，對工作帶來額外的幫助，使事情進展順利。財運方面有機會得到意外之財，建議多加留意身邊的投資機會，可能出現驚喜的收穫。感情方面這段時間相當不錯，有機會遇到特別的人，與之相遇將為生活增添更多色彩。

生肖雞

農曆四月的運勢出奇的好，不論是工作或生活都如魚得水，一切事情都呈現出令人滿意的進展。而積極進取的態度將成為得以實現心願、享受美好生活的關鍵。財運同樣令人振奮，不僅意外之財的機會頻繁出現，更重要的是有能力把握這些機會，實現財富增值。此外，工作上將迎來許多機會，勇於追求夢想會開啟更廣闊的道路，因此可大膽一點，勇敢追尋熱愛的目標。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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