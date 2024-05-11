北韓將部署新多管火箭發射器 提升砲兵作戰能力

北韓國營媒體今天報導，北韓將自今年開始為軍隊配備新的240毫米口徑多管火箭發射器，軍隊的砲兵作戰能力正出現「重大變化」。

北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩昨天視察經「技術更新」的火箭系統實彈測試。

法新社報導，分析家說，擁有核武的北韓可能正在測試並提高火砲與巡弋飛彈的產量，之後將運至俄羅斯以用在烏克蘭戰場。

平壤當局今年2月表示，已為240毫米口徑多管火箭發射器研發新的控制系統，將為防禦能力帶來「質變」；北韓上月也試射新的砲彈。

北韓中央通信社今天提到，更新後的火箭發射器將「自2024年到2026年部署到北韓人民軍部隊，以汰換（其他）裝備」。

南韓國防部向法新社表示，無法證實北韓昨天是否有試射行動。平壤當局則說，8枚砲彈「擊中目標，強烈證明更新版240毫米多管火箭發射器系統的優勢與破壞力」。

北韓國營媒體發布的照片顯示，金正恩在視察火箭發射器及系統實彈測試期間和軍方官員交談；報導補充說，這些測試也證明「多管火箭發射器的可控砲彈」的威力。

北韓中央通信社還提到，金正恩討論了將新的火箭發射器系統與砲彈產量提高到「最高程度」的方法。

報導稱「我軍砲兵作戰能力的提升很快會出現重大變化」，但沒有提供細節。